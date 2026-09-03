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    dpa-AFX-Überblick

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    UNTERNEHMEN vom 03.09.2026 - 15.15 Uhr

    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 03.09.2026 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ROUNDUP: Broadcom wächst dank hoher KI-Nachfrage weiter rasant

    SAN JOSE - Der Chipkonzern Broadcom rechnet dank florierender Geschäfte mit Chips für Angebote rund um die Künstliche Intelligenz (KI) mit einem anhaltend hohen Wachstum. Das Geschäft mit Chips für KI-Unternehmen wie Anthropic oder OpenAI soll nach Aussagen des Konzernchefs Hock Tan während einer Telefonkonferenz anlässlich der Quartalszahlen in den kommenden Jahren kräftig anziehen. Die Aktie gab vorbörslich dennoch leicht nach.

    Kreise: Elliott steigt bei Telekom ein - Ziel: keine Fusion mit T-Mobile US

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    NEW YORK - Die nach Bloomberg-Informationen angedachte mögliche Fusion der Deutschen Telekom mit ihrer US-Mobilfunktochter T-Mobile US hat Kreisen zufolge nun auch den aktivistischen Investor Elliott auf den Plan gerufen. Dieser habe einen beträchtlichen Anteil an der Deutschen Telekom aufgebaut, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf Kreise.

    Qualitätsmängel bremsen Airbus-Auslieferungen - Kreise: Rückgang im August

    TOULOUSE - Qualitätsmängel an Großraumjets vom Typ A330neo haben dem weltgrößten Flugzeugbauer Airbus einen Rückschlag bei den Auslieferungen eingebrockt. Das Problem betreffe das Seitenleitwerk des Typs, teilte eine Airbus-Sprecherin am Donnerstag auf Nachfrage mit. Daher habe Airbus alle Maschinen der Reihe im Produktionsprozess überprüfen müssen. Dies habe die Auslieferungen im Sommer gebremst. Die Ursache sei gefunden, und der Hersteller habe die Auslieferungen wieder aufgenommen. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg lieferte Airbus im August über alle Modellreihen hinweg nur etwa 57 Verkehrsflugzeuge aus. Dies wären rund 10 Stück weniger als im Juli.

    ROUNDUP: E-Auto-Boom setzt sich fort

    BERLIN - Der Absatz von Elektroautos lag im August erneut deutlich über den Werten des Vorjahres. Fast 69.000 reine Elektroautos wurden im vergangenen Monat neu in Deutschland zugelassen, wie das Kraftfahrt-Bundesamt mittelte. Das waren 75,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Damit kamen die reinen Elektroautos (BEV) auf einen Anteil von 32,4 Prozent.

    ROUNDUP: Delivery Hero rät zur Annahme des Uber-Übernahmeangebots

    BERLIN/SAN FRANCISCO - Der deutsche Essenlieferdienst Delivery Hero empfiehlt seinen Aktionären die Annahme des Übernahmeangebots des US-Konzerns Uber . Aus Sicht von Vorstand und Aufsichtsrat sei der Angebotspreis von 41,50 Euro je Aktie "angemessen und fair", teilte Delivery Hero am Mittwochabend mit. Das Übernahmeangebot liege im besten Interesse der Gesellschaft, ihrer Aktionäre, Mitarbeiter und weiterer Stakeholder. Die Annahmefrist endet am 5. November. Die Aktie notierte am Donnerstag im frühen Handel etwas fester.

    Xiaomi bringt Elektroautos ab 2027 nach Deutschland

    BERLIN - Der chinesische Elektronikriese Xiaomi wird seine Elektroautos ab 2027 in Deutschland und weiteren europäischen Ländern verkaufen. Um den Vertrieb und Kundendienst aufzubauen, hat das Unternehmen auf der Technikmesse IFA in Berlin Absichtserklärungen mit acht führenden deutschen Autohandelsgruppen unterzeichnet.

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    Weitere Meldungen

    -Warnstreik im Hamburger Hafen - Verdi fordert 8 Prozent mehr -Chemie-Industrie profitiert vom Nahost-Konflikt
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    -Lufthansa schließt Check-In-Schalter am Fernbahnhof
    -Keine Entwarnung - sinkende Pegelstände erwartet°

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Broadcom Aktie

    Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 28,98 auf Tradegate (03. September 2026, 15:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Broadcom Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Broadcom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 530,63USD. Von den letzten 8 Analysten der Broadcom Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 400,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 580,00USD was eine Bandbreite von +32,28 %/+91,80 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Broadcom - A2JG9Z - US11135F1012

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