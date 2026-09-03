Bullenpower: Silberpreis springt auf 66,45 USD

+1,74 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,00 % 1 Monat +14,62 % 3 Monate -12,04 % 1 Jahr +62,22 %

Bullen dominieren den Handel: Silber legtzu und notiert bei 66,45. Damit bestätigt sich der intakte Aufwärtstrend, der kurzfristig neue Kursziele eröffnen könnte.

Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 1.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 19,46310USD. Heute steht er bei 66,45USD. Das Investment wäre auf 3.414,20USD gewachsen – eine Steigerung von +241,42 %.

Informationen zu Silber

Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.