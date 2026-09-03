Silberpreis
Bullenpower: Silberpreis springt auf 66,45 USD
Bullen treiben Silber nach oben: Kurs +1,74 % bei 66,45 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-3,00 %
|1 Monat
|+14,62 %
|3 Monate
|-12,04 %
|1 Jahr
|+62,22 %
Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 1.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 19,46310USD. Heute steht er bei 66,45USD. Das Investment wäre auf 3.414,20USD gewachsen – eine Steigerung von +241,42 %.
Informationen zu Silber
Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|352,30EUR
|+2,16 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|124,13EUR
|+2,09 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|251,72EUR
|+2,28 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|339,26EUR
|+2,14 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|92,45EUR
|+2,48 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|534,10EUR
|+1,53 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|369,34EUR
|+2,00 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|74,93EUR
|+2,23 %
|Long
|1
|0,00
|124,29EUR
|+2,12 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,512EUR
|-0,70 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.