Commerzbank Announces Massive €1.2B Share Buyback Programme
Commerzbank moves to return capital to shareholders with a substantial share buyback programme set to start in 2026 and conclude in early 2027.
Foto: kittyfly - stock.adobe.com
- Commerzbank AG has approved a share buyback programme worth up to €1.2 billion.
- The programme received the required approvals from the responsible corporate bodies.
- The buyback is scheduled to begin on September 4, 2026.
- It is expected to be completed by February 10, 2027, at the latest.
- Further details will be published in accordance with applicable EU market-abuse regulations.
- All repurchased Commerzbank shares will be cancelled.
The next important date, Ergebnis Q3 2026, at Commerzbank is on 05.11.2026.
The price of Commerzbank at the time of the news was 41,39EUR and was up +2,45 % compared with the previous day.
15 minutes after the article was published, the price was 41,61EUR this corresponds to a plus of +0,54 % since publication.
At this time, the index DAX was at 25.996,00PKT (+0,63 %).
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