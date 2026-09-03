Commerzbank beschließt Aktienrückkauf über bis zu 1,2 Mrd. Euro
Die Commerzbank startet ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm. Ein Milliardenvolumen, klarer Zeitplan und anschließende Einziehung der Papiere stehen fest.
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- Die Commerzbank AG hat ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu **1,2 Milliarden Euro** beschlossen.
- Der Beschluss erfolgte am **3. September 2026** nach Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen.
- Das Rückkaufprogramm startet am **4. September 2026**.
- Der Abschluss des Programms ist spätestens für den **10. Februar 2027** vorgesehen.
- Die zurückgekauften Commerzbank-Aktien sollen anschließend **eingezogen** werden.
- Die Details des Programms werden in einer separaten Mitteilung gemäß den einschlägigen EU-Marktmissbrauchsregelungen veröffentlicht.
Der nächste wichtige Termin, Ergebnis Q3 2026, bei Commerzbank ist am 05.11.2026.
Der Kurs von Commerzbank lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 41,38EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,43 % im
Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 41,56EUR das entspricht einem Plus von +0,45 % seit der Veröffentlichung.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 25.977,00PKT (+0,55 %).
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