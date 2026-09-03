Goldpreis steigt deutlich

LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Goldpreis ist am Donnerstag deutlich gestiegen und hat damit an die Erholung vom Vortag angeknüpft. An der Börsen in London wurde die Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 4.489 US-Dollar gehandelt und damit 100 Dollar höher als am Vortag.

Eine Kursschwäche des Dollars sorgte für eine stärkere Nachfrage nach dem Edelmetall. Die US-Währung stand zu allen wichtigen Währungen unter Druck. Weil Gold auf dem Weltmarkt in der Regel in Dollar gehandelt wird, macht eine Kursschwäche der amerikanischen Währung das Edelmetall auf dem Weltmarkt günstiger.