Commerzbank zündet nächsten Aktienrückkauf: bis zu 1,2 Mrd. Euro
Die Commerzbank startet die nächste große Kapitaloffensive: Ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm soll Aktionären 2026 umfassende Rückflüsse sichern.
Foto: kittyfly - stock.adobe.com
- Die Commerzbank startet am 4. September 2026 einen weiteren Aktienrückkauf im Volumen von bis zu 1,2 Mrd. Euro.
- Der Rückkauf soll spätestens am 10. Februar 2027 abgeschlossen sein; die erworbenen Aktien sollen später eingezogen werden.
- Die Europäische Zentralbank und die Finanzagentur haben den Aktienrückkauf zuvor genehmigt.
- Der Rückkauf ist Teil der geplanten Kapitalrückgabe von rund 3,2 Mrd. Euro für das Geschäftsjahr 2026.
- Die Kapitalrückgabe soll aus Aktienrückkäufen und Dividenden bestehen; mindestens 50 % davon sollen als Dividende ausgeschüttet werden.
- Die Commerzbank plant, erneut 100 % ihres bereinigten Nettoergebnisses an die Aktionäre zurückzugeben; den Fortschritt des Rückkaufs will sie wöchentlich veröffentlichen.
Der nächste wichtige Termin, Ergebnis Q3 2026, bei Commerzbank ist am 05.11.2026.
Der Kurs von Commerzbank lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 41,58EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,92 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 41,64EUR das entspricht einem Plus von +0,16 % seit der Veröffentlichung.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 25.980,00PKT (+0,57 %).
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