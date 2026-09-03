Börsen Start Update
Börsenstart USA - 03.09. - US 30 stark +0,79 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der US 30 steht aktuell (15:59:18) bei 53.485,25 PKT und steigt um +0,79 %.
Top-Werte: Goldman Sachs Group +2,69 %, Salesforce +2,67 %, Microsoft +2,17 %, NVIDIA +1,57 %, 3M -1,40 %
Flop-Werte: Merck & Co -1,45 %, Cisco Systems -1,45 %, McDonald's -1,44 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 29.266,97 PKT und steigt um +0,44 %.
Top-Werte: Palantir +7,33 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +6,68 %, Thomson Reuters +4,84 %, SpaceX +4,66 %, Tesla +4,20 %
Flop-Werte: Lumentum Holdings -3,98 %, Datadog Registered (A) -3,78 %, The Kraft Heinz Company -3,75 %, Western Digital -3,32 %, Teradyne -3,26 %
Der US 500 steht aktuell (15:59:19) bei 7.710,01 PKT und steigt um +0,57 %.
Top-Werte: Robinhood Markets Registered (A) +9,89 %, NetApp +8,81 %, Palantir +7,33 %, Principal Financial Group +6,49 %, Coinbase +5,56 %
Flop-Werte: Campbell Soup -10,32 %, CIENA -9,25 %, Tyson Foods (A) -6,56 %, General Mills -4,71 %, Hewlett Packard Enterprise -4,20 %
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