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    Besonders beachtet!

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    Robinhood Markets Registered (A) Aktie mit Kurssprung +9,89 % - 03.09.2026

    Die Robinhood Markets Registered (A) Aktie notiert am 03.09.2026 mit +9,89 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Robinhood Markets Registered (A) Aktie mit Kurssprung +9,89 % - 03.09.2026
    Foto: STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Robinhood Markets, Inc. bietet eine benutzerfreundliche Plattform für provisionsfreien Handel mit Aktien, ETFs, Optionen und Kryptowährungen, um den Zugang zu Finanzmärkten zu demokratisieren. Als führende Plattform für junge Investoren konkurriert Robinhood mit E*TRADE, Charles Schwab und Fidelity. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die einfache App-Nutzung.

    Kursentwicklung im Detail: So steht die Robinhood Markets Registered (A) Aktie am 03.09.2026

    Mit einer Performance von +9,89 % konnte die Robinhood Markets Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,38 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Robinhood Markets Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +4,38 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 102,75. Wie bewerten Analysten die Aussichten der Aktie?

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    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Robinhood Markets Registered (A) Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +40,72 %.

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    Auf Wochensicht steht bei der Robinhood Markets Registered (A) Aktie damit ein Gewinn von +12,78 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +37,94 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Robinhood Markets Registered (A) um -3,07 % verloren.

    Der US 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,57 % geändert.

    Robinhood Markets Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,78 %
    1 Monat +37,94 %
    3 Monate +40,72 %
    1 Jahr +9,34 %
    Stand: 03.09.2026, 16:00 Uhr

    Informationen zur Robinhood Markets Registered (A) Aktie

    Es gibt 791 Mio. Robinhood Markets Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 81,81 Mrd.EUR € wert.

    Broadcom: Zahlen floppen | HP: Ausblick zu schwach | Telekom: Elliott steigt ein


    Obwohl Broadcom die Erwartungen getoppt hat, drücken die Anleger auf den Verkaufsknopf. Gibt es ein Haar in der Suppe oder ist es die wachsende Angst vor einen Zinserhöhung der FED? Wie sollten Anleger reagieren?

    Robinhood Markets Registered (A) Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Robinhood Markets Registered (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Robinhood Markets Registered (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Robinhood Markets Registered (A)

    +14,42 %
    +14,69 %
    +40,62 %
    +41,67 %
    +8,38 %
    +807,24 %
    +518,01 %
    ISIN:US7707001027WKN:A3CVQC
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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