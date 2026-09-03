Die NARXOZ BUSINESS SCHOOL ERHÄLT DIE RENOMMIERTE GEMEINSAME AMBA- UND BGA-AKKREDITIERUNG UND GEHÖRT DAMIT ZU DEN BESTEN 2 % DER BUSINESS SCHOOLS WELTWEIT

ALMATY, Kasachstan, 3. September 2026 /PRNewswire/ -- Die Narxoz Business School hat offiziell die gemeinsame Akkreditierung der Association of MBAs (AMBA) und der Business Graduates Association (BGA) erhalten und damit ihre Position unter den weltweit führenden Business Schools gefestigt. Durch diese doppelte Anerkennung gehört Narxoz zu den besten 2 % der weltweiten Anbieter von Wirtschaftsausbildungen und steht damit auf einer Stufe mit Elite-Einrichtungen wie INSEAD, der London Business School und der HEC Paris.

Die Akkreditierung, die nach einer strengen Bewertung durch internationale führende Wissenschaftler verliehen wurde, würdigt das Engagement der Narxoz-Universität für hohe Standards, Innovation und kontinuierliche Weiterentwicklung.

Andrew Main Wilson, CEO von AMBA und BGA, sagte: „Ich freue mich sehr, dass die Narxoz Business School die gemeinsame Akkreditierung von AMBA und BGA erhalten hat. Diese Auszeichnung spiegelt das Engagement der Schule für hohe Standards, Innovation und die kontinuierliche Weiterentwicklung der betriebswirtschaftlichen Ausbildung wider. Die Kommission zeigte sich beeindruckt von der starken akademischen Tradition der Universität, ihrem Beitrag zur allgemeinen Entwicklung Kasachstans sowie dem Engagement der Leitung, ein Bildungsumfeld von Weltklasse für Studierende, Absolventen und die Wirtschaft zu schaffen."

Für die Narxoz-Universität bedeutet dieser Meilenstein die Bestätigung eines mehrjährigen Wandels hin zu einer modernen, global wettbewerbsfähigen Einrichtung. Die Bewertungskommission hob insbesondere den Beitrag des internationalen Beirats der Schule sowie die kürzlich modernisierte Campus-Infrastruktur hervor.

Kanat Kozhakhmet, Präsident der Narxoz-Universität, erklärte: „Diese bahnbrechende Errungenschaft bestätigt die einzigartige Fähigkeit der Narxoz-Universität, tiefgreifende Veränderungen voranzutreiben und Ergebnisse zu erzielen, die den höchsten internationalen Standards entsprechen. Dies wurde durch die langfristige Weitsicht und Unterstützung unseres Anteilseigners Bulat Utemuratov sowie durch die Professionalität unseres Teams, unserer Dozenten, unserer Absolventen und unserer Partner ermöglicht."

Während AMBA die Qualität bestimmter Studiengänge bewertet, darunter die Lehrstandards und die Einbindung der Arbeitgeber, beurteilt BGA die allgemeine Strategie, die Kultur und die gesellschaftliche Wirkung der Hochschule.

Gulnara Kurenkeyeva, Dekanin der Narxoz Business School, sagte: „Der wahre Wert dieser doppelten Akkreditierungen liegt in der kontinuierlichen Qualitätskontrolle. Wir werden unseren Lehrplan, unsere Bewertungsmethoden und unsere Technologie regelmäßig aktualisieren, um Marktveränderungen und dem Feedback der Arbeitgeber Rechnung zu tragen, und so sicherstellen, dass unsere Ausbildung stets einen direkten Bezug zu den praktischen Herausforderungen der Geschäftswelt hat."

In den vergangenen 17 Jahren hat die Narxoz Business School im Rahmen ihrer MBA-, Executive-MBA-, DBA- und Unternehmensprogramme über 3.000 Führungskräfte und Unternehmer ausgebildet. Im Zuge dieser Akkreditierung erhalten Studierende und Absolventen nun eine kostenlose lebenslange Mitgliedschaft in der weltweiten AMBA-Gemeinschaft, die ihnen Zugang zu einem leistungsstarken Netzwerk von 80.000 Fachleuten in 150 Ländern gewährt.

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