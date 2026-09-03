Dark Web und Fake-Accounts: Anthropic warnt vor neuer KI-Gefahr

Der Wettbewerb um die leistungsfähigsten Modelle künstlicher Intelligenz wird härter. Anthropic sieht sich dabei mit einem Problem konfrontiert, das deutlich über normalen Konkurrenzdruck hinausgeht. Nach Angaben des Unternehmens versuchen ausländische Akteure, seine Modelle über illegale Methoden zu kopieren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Zentrum steht die sogenannte Destillation. Dabei nutzt ein Entwickler die Antworten eines bestehenden Modells, um ein eigenes System zu trainieren. Die Methode kann legal sein, wenn entsprechende Genehmigungen vorliegen und geistiges Eigentum sowie Exportregeln beachtet werden.

Anthropic wirft jedoch mehreren chinesischen KI-Unternehmen vor, deutlich weiterzugehen. Jacob Klein, Leiter der Bedrohungsaufklärung bei Anthropic, sagte gegenüber CNBC: "Es gibt ein ganzes illegales Ökosystem, das darauf abzielt, Zugang zu Claude und anderen Modellen zu erlangen."

Besonders nennt das Unternehmen Moonshot AI. Dessen Modell Kimi K3 habe sich im Juli mit leistungsfähiger künstlicher Intelligenz zu vergleichsweise niedrigen Kosten auf dem Markt etabliert. Laut Klein sei das Modell jedoch illegal mit der neuesten Claude-Version trainiert worden.

Anthropic hatte zuvor auch DeepSeek und MiniMax beschuldigt, seine Modelle zu destillieren. Gegen Alibaba erhob das Unternehmen den Vorwurf eines massiven "Destillation-Angriffs".

Fake-Accounts führen ins Dark Web

Die Angriffe beschränken sich laut Anthropic nicht auf China. Auch Akteure aus Iran, Russland und Nordkorea sollen versuchen, Beschränkungen für den Zugang zu westlichen KI-Modellen zu umgehen.

Dafür werden laut Klein unter anderem gestohlene Kreditkarten, kompromittierte Konten und Infrastruktur aus dem Dark Web eingesetzt. Unternehmen wie Moonshot sollen dabei "Zehntausende, wenn nicht sogar Hunderttausende betrügerische Konten einrichten".

Mit den Konten können die Angreifer massenhaft Anfragen an Claude stellen und die Antworten anschließend zum Training eigener Modelle verwenden. Ein auffälliges Muster seien Nutzer, die nicht Dutzende, sondern Tausende Fragen stellen.

Sicherheitsrisiko für die Branche

Für Anthropic geht es deshalb nicht nur um Wettbewerb. Klein warnt auch vor möglichen Folgen für die nationale Sicherheit. Leistungsfähige Modelle könnten laut ihm unter anderem für Überwachung oder sogar im Zusammenhang mit biologischen Waffen missbraucht werden.

Travis Lanham, Technologiechef des Cybersicherheitsunternehmens Armadin und ehemaliger Google-Ingenieur, sieht ein strukturelles Problem. Die großen KI-Anbieter müssten Milliarden Anfragen verarbeiten. Verdächtige Aktivitäten könnten deshalb leicht zwischen normalen Nutzern untergehen.

Klein betont dennoch, dass Anthropic Konkurrenz grundsätzlich begrüßt. Problematisch werde es, wenn Modelle "durch betrügerische Methoden" kopiert und dafür Millionen gefälschter Konten, gestohlene Kreditkarten und fremde Infrastruktur eingesetzt würden – insbesondere dann, wenn die daraus entstehenden Modelle über deutlich weniger Sicherheitsvorkehrungen verfügen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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