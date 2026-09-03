🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIPOsvorwärtsAnthropic IPOvorwärtsNachrichten zu Anthropic

    Milliardenmarkt unter Druck

    213 Aufrufe 213 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dark Web und Fake-Accounts: Anthropic warnt vor neuer KI-Gefahr

    Anthropic erhebt schwere Vorwürfe gegen chinesische KI-Anbieter. Über Fake-Accounts und das Dark Web sollen Modelle massenhaft kopiert werden.

    Für Sie zusammengefasst
    • Anthropic wirft China illegalen Modelldiebstahl vor
    • Fake-Accounts und Dark-Web-Zugänge kopieren Claude
    • Kopierte Modelle bergen Risiken für die Sicherheit
    • Report: KI braucht Strom
    Milliardenmarkt unter Druck - Dark Web und Fake-Accounts: Anthropic warnt vor neuer KI-Gefahr
    Foto: wallstreetonline/KI - OpenAI

    Der Wettbewerb um die leistungsfähigsten Modelle künstlicher Intelligenz wird härter. Anthropic sieht sich dabei mit einem Problem konfrontiert, das deutlich über normalen Konkurrenzdruck hinausgeht. Nach Angaben des Unternehmens versuchen ausländische Akteure, seine Modelle über illegale Methoden zu kopieren.

    Anthropic spricht von einem illegalen Ökosystem

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alibaba Group ADR!
    Long
    104,81€
    Basispreis
    0,65
    Ask
    × 14,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    118,80€
    Basispreis
    0,71
    Ask
    × 13,51
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Zentrum steht die sogenannte Destillation. Dabei nutzt ein Entwickler die Antworten eines bestehenden Modells, um ein eigenes System zu trainieren. Die Methode kann legal sein, wenn entsprechende Genehmigungen vorliegen und geistiges Eigentum sowie Exportregeln beachtet werden.

    Anthropic wirft jedoch mehreren chinesischen KI-Unternehmen vor, deutlich weiterzugehen. Jacob Klein, Leiter der Bedrohungsaufklärung bei Anthropic, sagte gegenüber CNBC: "Es gibt ein ganzes illegales Ökosystem, das darauf abzielt, Zugang zu Claude und anderen Modellen zu erlangen."

    Besonders nennt das Unternehmen Moonshot AI. Dessen Modell Kimi K3 habe sich im Juli mit leistungsfähiger künstlicher Intelligenz zu vergleichsweise niedrigen Kosten auf dem Markt etabliert. Laut Klein sei das Modell jedoch illegal mit der neuesten Claude-Version trainiert worden.

    Anthropic hatte zuvor auch DeepSeek und MiniMax beschuldigt, seine Modelle zu destillieren. Gegen Alibaba erhob das Unternehmen den Vorwurf eines massiven "Destillation-Angriffs".

     

    Fake-Accounts führen ins Dark Web

    Die Angriffe beschränken sich laut Anthropic nicht auf China. Auch Akteure aus Iran, Russland und Nordkorea sollen versuchen, Beschränkungen für den Zugang zu westlichen KI-Modellen zu umgehen.

    Dafür werden laut Klein unter anderem gestohlene Kreditkarten, kompromittierte Konten und Infrastruktur aus dem Dark Web eingesetzt. Unternehmen wie Moonshot sollen dabei "Zehntausende, wenn nicht sogar Hunderttausende betrügerische Konten einrichten".

    Mit den Konten können die Angreifer massenhaft Anfragen an Claude stellen und die Antworten anschließend zum Training eigener Modelle verwenden. Ein auffälliges Muster seien Nutzer, die nicht Dutzende, sondern Tausende Fragen stellen.

    Sicherheitsrisiko für die Branche

    Für Anthropic geht es deshalb nicht nur um Wettbewerb. Klein warnt auch vor möglichen Folgen für die nationale Sicherheit. Leistungsfähige Modelle könnten laut ihm unter anderem für Überwachung oder sogar im Zusammenhang mit biologischen Waffen missbraucht werden.

    Travis Lanham, Technologiechef des Cybersicherheitsunternehmens Armadin und ehemaliger Google-Ingenieur, sieht ein strukturelles Problem. Die großen KI-Anbieter müssten Milliarden Anfragen verarbeiten. Verdächtige Aktivitäten könnten deshalb leicht zwischen normalen Nutzern untergehen.

    Klein betont dennoch, dass Anthropic Konkurrenz grundsätzlich begrüßt. Problematisch werde es, wenn Modelle "durch betrügerische Methoden" kopiert und dafür Millionen gefälschter Konten, gestohlene Kreditkarten und fremde Infrastruktur eingesetzt würden – insbesondere dann, wenn die daraus entstehenden Modelle über deutlich weniger Sicherheitsvorkehrungen verfügen.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI braucht Strom
    – 5 Aktien für den Energie-Boom!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Milliardenmarkt unter Druck Dark Web und Fake-Accounts: Anthropic warnt vor neuer KI-Gefahr Anthropic erhebt schwere Vorwürfe gegen chinesische KI-Anbieter. Über Fake-Accounts und das Dark Web sollen Modelle massenhaft kopiert werden.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     