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    WDH/Netanjahu

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    Israel lässt fünf libanesische Zivilisten frei

    Für Sie zusammengefasst
    • Israel kündigt Freilassung von fünf Libanesen an
    • Die Männer wurden im Südlibanon festgenommen
    • Einer ist laut Sicherheitskreisen bereits frei
    WDH/Netanjahu - Israel lässt fünf libanesische Zivilisten frei
    Foto: Siarhei - 356130783

    (Stichwort entfernt)

    TEL AVIV/BEIRUT (dpa-AFX) - Israel will im Rahmen der Verhandlungen mit dem Libanon fünf libanesische Staatsbürger freilassen. Diese seien von der israelischen Armee im Südlibanon festgenommen worden, teilte das Büro des Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu mit.

    Angesichts umfangreicher Maßnahmen, die sowohl von libanesischer als auch von israelischer Seite ergriffen worden seien, um im Libanon Leichen von Mitgliedern der jüdischen Gemeinde im Land zu suchen, sei die Freilassung der fünf Libanesen beschlossen worden. Die Mitglieder der jüdischen Gemeinde seien Mitte der 1980er Jahre von Terrororganisationen entführt und ermordet worden. Zur Freilassung der Libanesen hieß es zudem: "Nach Abschluss ihrer Vernehmungen stellte sich heraus, dass es sich um Zivilisten handelt, die keiner Terrororganisation angehören und nicht an terroristischen Aktivitäten beteiligt waren." Es gebe daher "keinen Grund, sie weiter in Israel festzuhalten".

    Libanesischen Sicherheitskreisen zufolge wurde einer der Libanesen von Israel bereits freigelassen. Die weiteren sollten in den kommenden Stunden folgen, hieß es. Die libanesische Hisbollah-Miliz äußerte sich zunächst nicht.

    Der israelische TV-Sender N12 hatte berichtet, über die Freilassung sei bei einer jüngsten Verhandlungsrunde zwischen Israel und dem Libanon in Rom im vergangenen Monat gesprochen worden./arj/DP/jha






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