DistillerSR tritt dem europäischen MedTech-Konsortium zur Digitalisierung von Konformitätsbewertungen für Medizinprodukte und In-vitro-Diagnostika bei
Das mit 4 Millionen Euro aus europäischen Mitteln finanzierte DIGICAP-Projekt bringt 19 Organisationen zusammen, um dokumentenbasierte Konformitätsbewertungen durch maschinenlesbare Daten zu ersetzen. DistillerSR wurde als einer von fünf Technologieanbietern benannt, die das Rahmenwerk entwickeln.
OTTAWA, ON / ACCESS Newswire / 3. September 2026 / DistillerSR, der Marktführer im Bereich der KI-gestützten Automatisierung von Literaturrecherchen und des Evidenzmanagements, gab heute seine Teilnahme an DIGICAP (DIGitalisation of the Conformity Assessment Process) bekannt, einer mit 4 Millionen Euro dotierten europäischen Initiative, die 19 Organisationen aus 12 EU-Ländern vereint, um die Zertifizierung von Medizinprodukten und In-vitro-Diagnostika für den europäischen Markt zu digitalisieren. Das Projekt wird im Rahmen von „Horizon Europe“, dem weltweit größten multinationalen Forschungs- und Innovationsprogramm, mit einem Budget von 95,5 Milliarden Euro für den Zeitraum 2021–2027 gefördert.
DistillerSR ist neben Veeva, MEDDEVO, AUREVIA und Hardian Health einer von fünf Regulierungstechnologie-Anbietern, die zur Unterstützung des Projekts ausgewählt wurden. Das Unternehmen wird im Bereich der technologischen Umsetzung regulatorischer Prozesse tätig sein und in drei Bereichen einen Beitrag leisten:
- Mitgestaltung des Digitalisierungsrahmens. Mitwirkung an der Ausarbeitung des Konsensrahmens, des einheitlichen Datenmodells und der API-Spezifikationen aus der Perspektive einer produktiv eingesetzten Plattform für Evidenzmanagement, die bereits von Teams für regulatorische und klinische Fachbereiche genutzt wird.
- Beitrag zur Machbarkeitsstudie. Mitwirkung an der Analyse der Anforderungen von benannten Stellen und Herstellern, die die technischen Spezifikationen und Basiskennzahlen des Projekts definieren werden.
- Pilotversuche. Als Zielnutzer für die digitalen Tools des Projekts wird das Unternehmen frühe, minimal funktionsfähige Prototypen testen und reale Nutzungsdaten zurückmelden, bevor das Rahmenwerk endgültig festgelegt wird.