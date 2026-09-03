DistillerSR tritt dem europäischen MedTech-Konsortium zur Digitalisierung von Konformitätsbewertungen für Medizinprodukte und In-vitro-Diagnostika bei

Das mit 4 Millionen Euro aus europäischen Mitteln finanzierte DIGICAP-Projekt bringt 19 Organisationen zusammen, um dokumentenbasierte Konformitätsbewertungen durch maschinenlesbare Daten zu ersetzen. DistillerSR wurde als einer von fünf Technologieanbietern benannt, die das Rahmenwerk entwickeln.

OTTAWA, ON / ACCESS Newswire / 3. September 2026 / DistillerSR, der Marktführer im Bereich der KI-gestützten Automatisierung von Literaturrecherchen und des Evidenzmanagements, gab heute seine Teilnahme an DIGICAP (DIGitalisation of the Conformity Assessment Process) bekannt, einer mit 4 Millionen Euro dotierten europäischen Initiative, die 19 Organisationen aus 12 EU-Ländern vereint, um die Zertifizierung von Medizinprodukten und In-vitro-Diagnostika für den europäischen Markt zu digitalisieren. Das Projekt wird im Rahmen von „Horizon Europe“, dem weltweit größten multinationalen Forschungs- und Innovationsprogramm, mit einem Budget von 95,5 Milliarden Euro für den Zeitraum 2021–2027 gefördert.

DistillerSR ist neben Veeva, MEDDEVO, AUREVIA und Hardian Health einer von fünf Regulierungstechnologie-Anbietern, die zur Unterstützung des Projekts ausgewählt wurden. Das Unternehmen wird im Bereich der technologischen Umsetzung regulatorischer Prozesse tätig sein und in drei Bereichen einen Beitrag leisten:

Mitgestaltung des Digitalisierungsrahmens. Mitwirkung an der Ausarbeitung des Konsensrahmens, des einheitlichen Datenmodells und der API-Spezifikationen aus der Perspektive einer produktiv eingesetzten Plattform für Evidenzmanagement, die bereits von Teams für regulatorische und klinische Fachbereiche genutzt wird.

Beitrag zur Machbarkeitsstudie. Mitwirkung an der Analyse der Anforderungen von benannten Stellen und Herstellern, die die technischen Spezifikationen und Basiskennzahlen des Projekts definieren werden.

Pilotversuche. Als Zielnutzer für die digitalen Tools des Projekts wird das Unternehmen frühe, minimal funktionsfähige Prototypen testen und reale Nutzungsdaten zurückmelden, bevor das Rahmenwerk endgültig festgelegt wird.