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    SwitchBot bringt den KI MindClip auf den Markt - einen tragbaren KI-Assistenten, der Ideen, Zusagen und To-dos festhält - auf der IFA 2026

    SwitchBot bringt den KI MindClip auf den Markt - einen tragbaren KI-Assistenten, der Ideen, Zusagen und To-dos festhält - auf der IFA 2026
    Foto: adobe.stock.com

    BERLIN, 3. September 2026 /PRNewswire/ -- SwitchBot, ein führender Anbieter von Robotiksystemen mit verkörperter KI für das Zuhause, kündigte heute auf der IFA 2026 die Markteinführung und Verfügbarkeit von SwitchBot KI MindClip an. Der leichte, von Qwen unterstützte tragbare KI-Assistent lässt sich einfach anclippen. Für Arbeit, Familie, Studium und Alltag konzipiert, verwandelt der KI MindClip Gespräche, Ideen, Zusagen und To-dos in Zusammenfassungen, Erinnerungen, durchsuchbare Aufzeichnungen und nächste Schritte.

    SwitchBot AI MindClip

    Ob die Partnerin oder der Partner morgens an etwas erinnert, beim Abholen von der Schule schnell eine Notiz entsteht, ein Kunde kurzfristig eine Bitte äußert oder auf dem Arbeitsweg eine Idee aufkommt: Der KI MindClip hält fest, was sonst verloren geht, und erinnert im richtigen Moment daran.

    Besucherinnen und Besucher können das SwitchBot KI MindClip am Stand H1.2-146 selbst ausprobieren.

    Ideen und To-dos festhalten, bevor sie verloren gehen

    Mit nur 16,8 g lässt sich SwitchBot KI MindClip an Kragen, Hemd, Jacke oder Taschenriemen befestigen und bequem den ganzen Tag tragen, ohne Bewegungsfreiheit, Kleidung oder Kommunikation zu beeinträchtigen. Mit mehr als 20 Stunden kontinuierlicher Aufnahme, 64 GB lokalem Speicher und einer Nahfeld-Aufnahmereichweite von 3 Metern eignet er sich für lange Arbeitstage, einen geschäftigen Familienalltag und spontane Einfälle – in Besprechungsräumen, Cafés, Kliniken, Klassenzimmern und vielen weiteren Alltagssituationen.

    Der KI MindClip unterstützt außerdem Sprechererkennung und -trennung sowie Voiceprint-Erkennung, damit sich in Gesprächen mit mehreren Personen leichter nachvollziehen lässt, wer was gesagt hat. Aufgezeichnete Inhalte können dadurch später einfacher verstanden und überprüft werden – besonders bei Gesprächen mit Familienmitgliedern, Mitschülern, Teammitgliedern, Kunden oder mehreren Besprechungsteilnehmern.

    Aus aufgezeichneten Momenten werden rechtzeitige Erinnerungen

    Mithilfe von KI-Funktionen von ChatGPT, Gemini und weiteren hochmodernen Large Language Models strukturiert der KI MindClip aufgezeichnete Gespräche zu durchsuchbaren, direkt nutzbaren Informationen.

    Beim Laden kann das Gerät Aufnahmen automatisch übertragen und sie in Transkripte, Zusammenfassungen, Kernaussagen und strukturierte Notizen aufbereiten. Nutzerinnen und Nutzer können Aufnahmen auch nach dem Ende eines Gesprächs hochladen, sodass Aufgaben, Fristen und Folgemaßnahmen extrahiert werden, bevor sie in langen Audiodateien untergehen.

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