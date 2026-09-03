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    Ölpreise legen weiter zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise steigen auf ein Monatshoch bei Brent
    • Brent verteuerte sich seit Montag um sieben Prozent
    • Neue Angriffe im Iran-Krieg stützen den Ölmarkt
    Ölpreise legen weiter zu
    Foto: Jan Woitas - dpa

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag gestiegen. Nachdem die Notierungen im frühen Handel noch gefallen waren, knüpften sie im Tagesverlauf an ihre jüngsten Gewinne an. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im November wurde bei 96,12 US-Dollar gehandelt und damit ein halbes Prozent höher als am Vortag.

    Zeitweise stieg der Preis für Nordsee-Öl bis auf 97,62 Dollar je Fass und damit auf den höchsten Stand seit einem Monat. Seit Montag hat sich Rohöl der Sorte Brent um mehr als sieben Prozent verteuert, nachdem der Iran-Krieg mit gegenseitigen Angriffen der USA und des Iran wieder aufgeflammt war.

    Der Iran-Krieg bleibt beim Handel mit Öl das bestimmende Thema. Am frühen Morgen ist der Golfstaat Kuwait erneut Ziel iranischer Angriffe geworden. Die Luftabwehr wehre "feindliche Raketen- und Drohnenangriffe ab", teilte das Militär des mit den USA verbündeten Landes auf der Plattform X mit.

    "Die jüngste Eskalation dürfte den Markt stützen", sagte Dennis Kissler vom Finanzdienstleister BOK Financial Securities. Allerdings wies er auch darauf hin, dass sowohl die USA als auch der Iran nach Wegen zur Deeskalation suchen. "Weitere Friedensgespräche könnten die Preise schnell wieder sinken lassen."/jkr/jsl/jha/





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