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    Plusvisionen-Analyse

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    Gabler Group Aktie - wird die wichtige Unterstützungslinie halten

    Der Kurs der Gabler-Aktie befindet sich an einer wichtigen Unterstützung. Gelingt dort die Wende?

    Die Gabler Group, Spezialist für alles, was aus dem Turm eines U-Boot herausfährt, die Verarbeitungen von Rohdaten aus Unterwassersensoren und von Unterwasser-Energielösungen, hat kürzlich seine Halbjahresdaten vorgelegt und sieht sich in seiner Wachstumsstrategie bestätigt. Die Aktie bewegt sich, seit dem Börsengang Anfang März, unter starken Schwankungen, seitwärts. Kann ein Ausbruch nach oben gelingen? Weiterlesen

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    Thomas Schumm
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    Gründer und Herausgeber Thomas Schumm war bereits als Chefredakteur beim Optionsschein Report, als leitender Redakteur bei Börse Online sowie als Chefredakteur bei boerse-online.de tätig. Zeitweise schrieb er die Kolumne Cash Test Dummy auf Stern.de und war freier Mitarbeiter bei Forbes. Er ist seit 30 Jahren aktiv an der Börse tätig und hat den Praxisratgeber Hedge Funds (Wirtschaftsbuch des Jahres 2004)* geschrieben sowie den Roman Life Reloaded* *Werbelink
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    Verfasst von Thomas Schumm
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