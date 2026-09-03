Plusvisionen-Analyse
Gabler Group Aktie - wird die wichtige Unterstützungslinie halten
Der Kurs der Gabler-Aktie befindet sich an einer wichtigen Unterstützung. Gelingt dort die Wende?
Die Gabler Group, Spezialist für alles, was aus dem Turm eines U-Boot herausfährt, die Verarbeitungen von Rohdaten aus Unterwassersensoren und von Unterwasser-Energielösungen, hat kürzlich seine Halbjahresdaten vorgelegt und sieht sich in seiner Wachstumsstrategie bestätigt. Die Aktie bewegt sich, seit dem Börsengang Anfang März, unter starken Schwankungen, seitwärts. Kann ein Ausbruch nach oben gelingen? Weiterlesen
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