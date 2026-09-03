Noratis-Portfolio vor Verwertung: e.Anleihe GmbH nimmt Stellung
Im Insolvenzverfahren der Noratis AG nimmt die e.Anleihe GmbH Stellung zur Verwertung des Immobilienportfolios und zu den Folgen für die Anleihegläubiger.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Die e.Anleihe GmbH, gemeinsame Vertreterin der Anleihegläubiger, nimmt zur geplanten Verwertung des Immobilienportfolios der insolventen Noratis AG Stellung.
- Der Insolvenzverwalter hat entschieden, die Immobilien durch Verkauf zu verwerten; die Umsetzung wurde bereits in Abstimmung mit den finanzierenden Banken eingeleitet.
- Die e.Anleihe begrüßt die Entscheidung, da sie einen zügigen Fortgang des Insolvenzverfahrens erwarten lässt.
- Das Delisting der Noratis-Aktie aus dem Freiverkehr wird als nachvollziehbar bewertet, ist für die Anleihegläubiger derzeit jedoch nicht maßgeblich.
- Die Unternehmensanleihe 2020/2028 (ISIN: DE000A3H2TV6) bleibt nach aktuellem Kenntnisstand zunächst im Freiverkehr notiert und handelbar.
- Die e.Anleihe beobachtet den Verwertungsprozess eng und prüft unter anderem insolvenzrechtliche Sonderaktiva sowie die mögliche Durchsetzung von Einlagezusagen der Großaktionäre über 16 Mio. Euro.
Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.