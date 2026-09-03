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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im DAX am 03.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im DAX am 03.09.2026
    Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.09.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Commerzbank
    ISIN: DE000CBK1001
    WKN: CBK100
    Die Commerzbank Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,21 %.

    SAP
    Tagesperformance: +2,92 %
    Platz 2
    Performance 1M: +13,94 %
    Chart SAP
    ISIN: DE0007164600
    WKN: 716460
    Die SAP Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,92 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den SAP-Kursanstieg über 190 Euro bis etwa 191,52 Euro nach rund 60 Prozent Plus. Charttechnisch gelten eine Januarlücke und darüberliegende Widerstände als entscheidend; Gewinnmitnahmen und eine Konsolidierung werden erwartet. Diskutiert werden zudem die UBS-Abstufung wegen fehlender kurzfristiger KI-Impulse, SAPs integrierte KI mit NTT DATA sowie mögliche Umsatz- und Margeneffekte ab 2027. Ein Vorstand kaufte Aktien zu 178,30 Euro.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.

    Scout24
    Tagesperformance: +2,63 %
    Platz 3
    Performance 1M: +1,63 %
    Chart Scout24
    ISIN: DE000A12DM80
    WKN: A12DM8
    Die Scout24 Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,63 %.

    Vonovia
    Tagesperformance: +2,51 %
    Platz 4
    Performance 1M: -12,09 %
    Chart Vonovia
    ISIN: DE000A1ML7J1
    WKN: A1ML7J
    Die Vonovia Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,51 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Vonovia (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aus Sicht einiger Nutzer auffällig niedrige Bewertung Vonovias: Der Berliner Immobilienbestand wird deutlich höher eingeschätzt als die Börsenbewertung des Konzerns. Gleichzeitig werden hohe Verschuldung und mögliche Leerstände als Risiken genannt. Der Kurs gilt als schwach, aber noch nicht im historischen Tief; Rückgänge unter 10 Euro werden diskutiert. TAG Immobilien erscheint manchen fundamental attraktiver. Zudem wird eine Kopplung der Immobilienaktien an Öl- und Energiepreise beobachtet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Vonovia eingestellt.

    Siemens Healthineers
    Tagesperformance: -2,25 %
    Platz 5
    Performance 1M: +5,94 %
    Chart Siemens Healthineers
    ISIN: DE000SHL1006
    WKN: SHL100
    Die Siemens Healthineers Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,25 %.

    Qiagen
    Tagesperformance: -2,06 %
    Platz 6
    Performance 1M: +5,91 %
    Chart Qiagen
    ISIN: NL0015002SN0
    WKN: A41HBE
    Die Qiagen Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,06 %.

    Merck
    Tagesperformance: -2,05 %
    Platz 7
    Performance 1M: -2,32 %
    Chart Merck
    ISIN: DE0006599905
    WKN: 659990
    Die Merck Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,05 %.

    Rheinmetall
    Tagesperformance: -2,05 %
    Platz 8
    Performance 1M: -7,63 %
    Chart Rheinmetall
    ISIN: DE0007030009
    WKN: 703000
    Die Rheinmetall Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,05 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die angeschlagene Charttechnik der Rheinmetall-Aktie: Der Kurs liegt unter den 20-, 50- und 200-Tage-Linien, die Marke von 1.100 Euro gilt als aufgegeben, 1.000 Euro als mögliche, allerdings lediglich psychologisch begründete Unterstützung. Fundamental werden hohe Auftragsbestände und Kapazitätsausbau als intakte Wachstumsstory gesehen. Entscheidend sei, ob Rheinmetall daraus Umsatz und Cashflow generiert; der Q3-Bericht am 5. November gilt als wichtiger Prüfstein. Langfristig wird weiteres Potenzial gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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    Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)

    CALL: 31,96% PUT: 68,04%
    Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -36,08 Punkten.
    Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
    Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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    Verfasst von wO Chartvergleich
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    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im DAX am 03.09.2026 Top- und Flop-Aktien am 03.09.2026 im DAX.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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