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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 03.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 03.09.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.09.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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    Chart TeamViewer
    ISIN: DE000A2YN900
    WKN: A2YN90
    Die TeamViewer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,47 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten dreimonatigen Aufwärtstrend der TeamViewer-Aktie, anziehendes Wachstum mit Unternehmenskunden und den Schuldenabbau. Zugleich wird der Kurs als stark von der Marktstimmung und ohne eigene Impulse gesehen. Diskutiert werden eine mögliche Unterbewertung beziehungsweise deutliche Abweichung vom fairen Wert auf Basis der Prognose 2026 sowie Potenzial für zweistellige Kurse, falls Vorstand und Aufsichtsrat überzeugende Ergebnisse und Ausblicke liefern.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.

    SILTRONIC AG
    Tagesperformance: -3,30 %
    Platz 2
    Performance 1M: -3,25 %
    Chart SILTRONIC AG
    ISIN: DE000WAF3001
    WKN: WAF300
    Die SILTRONIC AG Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,30 %.

    Bechtle
    Tagesperformance: +3,12 %
    Platz 3
    Performance 1M: -0,86 %
    Chart Bechtle
    ISIN: DE0005158703
    WKN: 515870
    Die Bechtle Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,12 %.

    SAP
    Tagesperformance: +2,97 %
    Platz 4
    Performance 1M: +13,94 %
    Chart SAP
    ISIN: DE0007164600
    WKN: 716460
    Die SAP Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,97 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den SAP-Kursanstieg über 190 Euro bis etwa 191,52 Euro nach rund 60 Prozent Plus. Charttechnisch gelten eine Januarlücke und darüberliegende Widerstände als entscheidend; Gewinnmitnahmen und eine Konsolidierung werden erwartet. Diskutiert werden zudem die UBS-Abstufung wegen fehlender kurzfristiger KI-Impulse, SAPs integrierte KI mit NTT DATA sowie mögliche Umsatz- und Margeneffekte ab 2027. Ein Vorstand kaufte Aktien zu 178,30 Euro.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.

    Nemetschek
    Tagesperformance: +2,30 %
    Platz 5
    Performance 1M: +13,79 %
    Chart Nemetschek
    ISIN: DE0006452907
    WKN: 645290
    Die Nemetschek Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,30 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die technische Lage der Nemetschek-Aktie: Nach dem Abverkauf des Ausbruchs wird diskutiert, ob es sich nur um einen Pullback oder um eine weitere Abwärtsbewegung handelt. Der Kurs unterschritt erneut die 200-Tage-Linie; 66 Euro gelten als erste, 70 Euro als entscheidende Widerstandszone. Bei einem Ausbruch werden 80 bis 90 Euro erwartet, bei einer Ablehnung ein Rückgang Richtung 60 Euro. Zudem werden hohe Volatilität, Gewinnmitnahmen und fehlende Handelsumsätze thematisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nemetschek eingestellt.

    Siemens Healthineers
    Tagesperformance: -2,23 %
    Platz 6
    Performance 1M: +5,94 %
    Chart Siemens Healthineers
    ISIN: DE000SHL1006
    WKN: SHL100
    Die Siemens Healthineers Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,23 %.

    United Internet
    Tagesperformance: +2,10 %
    Platz 7
    Performance 1M: +17,77 %
    Chart United Internet
    ISIN: DE0005089031
    WKN: 508903
    Die United Internet Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,10 %.

    IONOS Group
    Tagesperformance: +2,05 %
    Platz 8
    Performance 1M: +7,02 %
    Chart IONOS Group
    ISIN: DE000A3E00M1
    WKN: A3E00M
    Die IONOS Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,05 %.

    CANCOM SE
    Tagesperformance: +2,01 %
    Platz 9
    Performance 1M: -6,27 %
    Chart CANCOM SE
    ISIN: DE0005419105
    WKN: 541910
    Die CANCOM SE Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,01 %.

    Qiagen
    Tagesperformance: -2,01 %
    Platz 10
    Performance 1M: +5,91 %
    Chart Qiagen
    ISIN: NL0015002SN0
    WKN: A41HBE
    Die Qiagen Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,01 %.

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