Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 03.09.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.09.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
? wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,30 %
Performance 1M: -3,25 %
Tagesperformance: +3,12 %
Performance 1M: -0,86 %
Tagesperformance: +2,97 %
Performance 1M: +13,94 %
? wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,30 %
Performance 1M: +13,79 %
? wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -2,23 %
Performance 1M: +5,94 %
Tagesperformance: +2,10 %
Performance 1M: +17,77 %
Tagesperformance: +2,05 %
Performance 1M: +7,02 %
Tagesperformance: +2,01 %
Performance 1M: -6,27 %
Tagesperformance: -2,01 %
Performance 1M: +5,91 %