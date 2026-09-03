Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 03.09.2026

? wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den SAP-Kursanstieg über 190 Euro bis etwa 191,52 Euro nach rund 60 Prozent Plus. Charttechnisch gelten eine Januarlücke und darüberliegende Widerstände als entscheidend; Gewinnmitnahmen und eine Konsolidierung werden erwartet. Diskutiert werden zudem die UBS-Abstufung wegen fehlender kurzfristiger KI-Impulse, SAPs integrierte KI mit NTT DATA sowie mögliche Umsatz- und Margeneffekte ab 2027. Ein Vorstand kaufte Aktien zu 178,30 Euro.