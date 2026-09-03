Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 03.09.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.09.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -3,83 %
Performance 1M: -3,99 %
Tagesperformance: -3,82 %
Performance 1M: -7,57 %
Tagesperformance: -3,44 %
Performance 1M: -10,58 %
Tagesperformance: +2,95 %
Performance 1M: +13,94 %
? wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,76 %
Performance 1M: +2,40 %
? wallstreetONLINE-Community zu ASML Holding (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,31 %
Performance 1M: -0,53 %
Tagesperformance: -2,27 %
Performance 1M: -7,63 %
? wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)
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