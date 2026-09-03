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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 03.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im Eurozone 50 am 03.09.2026
    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.09.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Wolters Kluwer
    ISIN: NL0000395903
    WKN: A0J2R1
    Die Wolters Kluwer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,03 %.

    Hermes International
    Tagesperformance: -3,83 %
    Platz 2
    Performance 1M: -3,99 %
    Chart Hermes International
    ISIN: FR0000052292
    WKN: 886670
    Die Hermes International Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,83 %.

    EssilorLuxottica
    Tagesperformance: -3,82 %
    Platz 3
    Performance 1M: -7,57 %
    Chart EssilorLuxottica
    ISIN: FR0000121667
    WKN: 863195
    Die EssilorLuxottica Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,82 %.

    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
    Tagesperformance: -3,44 %
    Platz 4
    Performance 1M: -10,58 %
    Chart LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
    ISIN: FR0000121014
    WKN: 853292
    Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,44 %.

    SAP
    Tagesperformance: +2,95 %
    Platz 5
    Performance 1M: +13,94 %
    Chart SAP
    ISIN: DE0007164600
    WKN: 716460
    Die SAP Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,95 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den SAP-Kursanstieg über 190 Euro bis etwa 191,52 Euro nach rund 60 Prozent Plus. Charttechnisch gelten eine Januarlücke und darüberliegende Widerstände als entscheidend; Gewinnmitnahmen und eine Konsolidierung werden erwartet. Diskutiert werden zudem die UBS-Abstufung wegen fehlender kurzfristiger KI-Impulse, SAPs integrierte KI mit NTT DATA sowie mögliche Umsatz- und Margeneffekte ab 2027. Ein Vorstand kaufte Aktien zu 178,30 Euro.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.

    ASML Holding
    Tagesperformance: -2,76 %
    Platz 6
    Performance 1M: +2,40 %
    Chart ASML Holding
    ISIN: NL0010273215
    WKN: A1J4U4
    Die ASML Holding Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,76 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu ASML Holding (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die kontroverse Bewertung der ASML-Aktie: Einige halten sie für deutlich überteuert, während der Analystenkonsens mit rund 2.001 Euro, überwiegend Kaufempfehlungen und Kurszielen bis 2.500 Euro weiteres Aufwärtspotenzial sieht. Zudem werden mögliche US-Zölle als Risiko für die künftige Kurs- und Geschäftsentwicklung genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ASML Holding eingestellt.

    L'Oreal
    Tagesperformance: -2,31 %
    Platz 7
    Performance 1M: -0,53 %
    Chart L'Oreal
    ISIN: FR0000120321
    WKN: 853888
    Die L'Oreal Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,31 %.

    Rheinmetall
    Tagesperformance: -2,27 %
    Platz 8
    Performance 1M: -7,63 %
    Chart Rheinmetall
    ISIN: DE0007030009
    WKN: 703000
    Die Rheinmetall Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,27 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die angeschlagene Charttechnik der Rheinmetall-Aktie: Der Kurs liegt unter den 20-, 50- und 200-Tage-Linien, die Marke von 1.100 Euro gilt als aufgegeben, 1.000 Euro als mögliche, allerdings lediglich psychologisch begründete Unterstützung. Fundamental werden hohe Auftragsbestände und Kapazitätsausbau als intakte Wachstumsstory gesehen. Entscheidend sei, ob Rheinmetall daraus Umsatz und Cashflow generiert; der Q3-Bericht am 5. November gilt als wichtiger Prüfstein. Langfristig wird weiteres Potenzial gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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