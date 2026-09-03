🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Wildberger

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    KI kann deutsche Wirtschaft ankurbeln

    Für Sie zusammengefasst
    • KI soll Deutschlands Wirtschaft stark wachsen lassen
    • Staat soll Beschäftigte bei KI-Wandel unterstützen
    • KI-Einsatz wird künftig wettbewerbsentscheidend
    Wildberger - KI kann deutsche Wirtschaft ankurbeln
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    HAMBURG/BERLIN (dpa-AFX) - Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) verspricht sich durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) in der deutschen Wirtschaft hohe Wachstumsraten. Im Interview mit der "Zeit" sagte er, wenn man die Menschen und Unternehmen befähige, die Technologie richtig einzusetzen, dann könne daraus eine enorme Wertschöpfung entstehen.

    Mit Blick auf die Debatte über künftige Umwälzungen am Arbeitsmarkt durch KI sagte Wildberger, natürlich könne es sein, dass bestimmte Berufsgruppen unter Druck kommen und in Übergangsphasen geraten. "In diesen Phasen darf man sie nicht alleinlassen. Hier könnte der Staat mit einem neuen Modell helfen. Damit das funktionieren kann, brauchen wir das Wachstum, das durch KI entstehen kann."

    "KI-Einsatz in den nächsten Jahren wettbewerbsentscheidend"

    Wildberger verwies in dem Zusammenhang auf die chinesische Wirtschaft, die in den vergangenen zehn Jahren jährlich um mehr als fünf Prozent gewachsen sei: "Wenn wir das gut machen mit der KI, dann schaffen wir auch bei uns ähnliche Wachstumsraten."

    Der Digitalminister hält die Tatsache, ob ein Unternehmen KI einsetzt, in den nächsten Jahren für wettbewerbsentscheidend. "Im globalen Wettbewerb werden sich sehr schnell diejenigen durchsetzen, die e ienter wirtschaften und schneller neue Produkte anbieten", sagte er.

    Der Minister warnte deshalb auch davor, die KI und ihre Nutzung zu stark zu reglementieren. Gesetzliche Regeln dürften Unternehmen nicht zu sehr ausbremsen: "Und mit den Instrumenten der Vergangenheit kommen wir da leider nicht weiter." Arbeitgebern müsse ermöglicht werden, Menschen flexibler einzustellen und sich von ihnen zu trennen./jdk/DP/jha







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Wildberger KI kann deutsche Wirtschaft ankurbeln Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) verspricht sich durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) in der deutschen Wirtschaft hohe Wachstumsraten. Im Interview mit der "Zeit" sagte er, wenn man die Menschen und Unternehmen befähige, die …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     