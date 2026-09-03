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    Besonders beachtet!

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    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie steigt zweistellig - 03.09.2026

    Am 03.09.2026 ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie, bisher, um +12,15 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie steigt zweistellig - 03.09.2026
    Foto: photo_gonzo - stock.adobe.com

    MicroStrategy ist ein US-Anbieter von Business-Intelligence- und Analytics-Software, bekannt für Enterprise-Reporting, Dashboards und Self-Service-Analytics. Marktstellung: etablierter Nischenplayer im BI-Segment. Wichtige Konkurrenten: Microsoft (Power BI), Tableau/Salesforce, Qlik, SAP, Oracle. USP: starke Enterprise-Analytics, hohe Skalierbarkeit, zusätzlich hohe Sichtbarkeit durch umfangreiche Bitcoin-Bilanzstrategie.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 03.09.2026

    Mit einer Performance von +12,15 % konnte die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,01 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 119,38, mit einem Plus von +12,15 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Der heutige Anstieg bei Microstrategy (Doing business Strategy) (A) konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -8,78 % nicht vollständig ausgleichen.

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    Auf Wochensicht steht bei der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit ein Gewinn von +1,47 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +32,24 %. Im Jahr 2026 gab es für Microstrategy (Doing business Strategy) (A) bisher ein Minus von -18,10 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,52 % geändert.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,47 %
    1 Monat +32,24 %
    3 Monate -8,78 %
    1 Jahr -63,69 %
    Stand: 03.09.2026, 17:00 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den schwachen MSTR-Kurs und die Frage, ob Rücksetzer Kaufchancen bieten. Diskutiert werden die enge Bitcoin-Abhängigkeit, eine mögliche Seitwärtsphase mit späterem Aufwärtstrend, neue Bitcoin-Käufe von Strategy sowie das erwartete Kurspotenzial durch steigende BTC-Preise und das Halving. STRC gilt als wichtiger Faktor; bei einer Erholung könnten Käufe und ein Short-Squeeze MSTR antreiben.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

    Zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Diskussion

    Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

    Es gibt 378 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,00 Mrd.EUR € wert.

    DAX, ChargePoint Holdings & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag


    Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

    Börsenstart USA - 03.09. - US 30 stark +0,79 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Vor dem nächsten Bitcoin-Boom?


    Die Strategy-Aktie bleibt eng an die Entwicklung von Bitcoin gekoppelt und bietet Anlegern zugleich eine gehebelte Möglichkeit, von einem neuen Aufwärtszyklus der Kryptowährung zu profitieren. Entscheidend ist daher die Frage, ob Bitcoin bereits den Boden des aktuellen Zyklus erreicht hat und welche Katalysatoren in den kommenden Monaten eine nachhaltige Erholung von Bitcoin und Strategy unterstützen […] The post Strategy-Aktie: Vor dem nächsten Bitcoin-Boom? first appeared on sharedeals.de.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,39 %. IBM notiert im Plus, mit +0,27 %. Microsoft notiert im Plus, mit +2,39 %. Oracle legt um +4,21 % zu SAP notiert im Plus, mit +2,17 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    +12,21 %
    -0,60 %
    +31,28 %
    -9,84 %
    -63,81 %
    +220,98 %
    +79,33 %
    +341,93 %
    ISIN:US5949724083WKN:722713
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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