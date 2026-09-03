Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie steigt zweistellig - 03.09.2026

Mit einer Performance von +12,15 % konnte die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,01 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 119,38€, mit einem Plus von +12,15 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

MicroStrategy ist ein US-Anbieter von Business-Intelligence- und Analytics-Software, bekannt für Enterprise-Reporting, Dashboards und Self-Service-Analytics. Marktstellung: etablierter Nischenplayer im BI-Segment. Wichtige Konkurrenten: Microsoft (Power BI), Tableau/Salesforce, Qlik, SAP, Oracle. USP: starke Enterprise-Analytics, hohe Skalierbarkeit, zusätzlich hohe Sichtbarkeit durch umfangreiche Bitcoin-Bilanzstrategie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg bei Microstrategy (Doing business Strategy) (A) konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -8,78 % nicht vollständig ausgleichen.

Auf Wochensicht steht bei der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit ein Gewinn von +1,47 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +32,24 %. Im Jahr 2026 gab es für Microstrategy (Doing business Strategy) (A) bisher ein Minus von -18,10 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,52 % geändert.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,47 % 1 Monat +32,24 % 3 Monate -8,78 % 1 Jahr -63,69 %

? wallstreetONLINE-Community zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 03.09.2026, 17:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den schwachen MSTR-Kurs und die Frage, ob Rücksetzer Kaufchancen bieten. Diskutiert werden die enge Bitcoin-Abhängigkeit, eine mögliche Seitwärtsphase mit späterem Aufwärtstrend, neue Bitcoin-Käufe von Strategy sowie das erwartete Kurspotenzial durch steigende BTC-Preise und das Halving. STRC gilt als wichtiger Faktor; bei einer Erholung könnten Käufe und ein Short-Squeeze MSTR antreiben.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Es gibt 378 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,00 Mrd.EUR € wert.

Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die Strategy-Aktie bleibt eng an die Entwicklung von Bitcoin gekoppelt und bietet Anlegern zugleich eine gehebelte Möglichkeit, von einem neuen Aufwärtszyklus der Kryptowährung zu profitieren. Entscheidend ist daher die Frage, ob Bitcoin bereits den Boden des aktuellen Zyklus erreicht hat und welche Katalysatoren in den kommenden Monaten eine nachhaltige Erholung von Bitcoin und Strategy unterstützen […] The post Strategy-Aktie: Vor dem nächsten Bitcoin-Boom? first appeared on sharedeals.de.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,39 %. IBM notiert im Plus, mit +0,27 %. Microsoft notiert im Plus, mit +2,39 %. Oracle legt um +4,21 % zu SAP notiert im Plus, mit +2,17 %.

Lohnt sich ein Investment in die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.