ACEMATE präsentiert auf der IFA 2026 den KI-Tennisroboter S10 Pro - ein Flaggschiff-Modell für Hochleistungstraining

BERLIN, 3. September 2026 /PRNewswire/ -- ACEMATE hat heute auf der IFA 2026 den S10 Pro vorgestellt, seinen neuen KI-Tennisroboter der Spitzenklasse. Aufbauend auf der Fähigkeit des ursprünglichen S10 zu echten Ballwechseln wurde der S10 Pro für ein intensiveres, strukturierteres und wettkampforientiertes Training entwickelt. Er vereint fünf zentrale Trainingsmodi, eine verbesserte Leistung auf dem Platz dank ACE+ SHOT Tech sowie einen vollständigen KI-gestützten Trainingszyklus.

Mehr als nur Ballwechsel: Fünf zentrale Trainingsmodi

Der S10 Pro vereint fünf Kernmodi in einem flexiblen Ablauf, der vom Aufwärmen über gezieltes Training bis hin zu wettkampfnahen Spielsituationen reicht. Ein binokulares 4K-HDR-Dualkamerasystem ermöglicht die Ballverfolgung, während sich der Roboter dank seiner omnidirektionalen Mobilität über den gesamten Platz bewegen kann. Im Rally-Modus fängt der Roboter Bälle ab, die im gültigen Spielfeld landen, und spielt sie vom Aufsprungpunkt aus zurück, wodurch er den Spielern hilft, sich aufzuwärmen und einen natürlichen Schlagrhythmus zu finden.

Drei Spezialmodi sind auf konkrete Trainingsziele ausgerichtet. Der Übungsmodus kombiniert Zielbereiche und Punktwertung für Platzierungsübungen. Der Aufschlagmodus hilft Spielern, sowohl den Aufschlag als auch den folgenden Schlag zu trainieren, indem er Aufschlagerfolgsquote, Geschwindigkeit, Höhe über dem Netz und Spin erfasst und anschließend einen Return simuliert, um das „Aufschlag-plus-Eins"-Training zu ermöglichen. Der Ballmaschinen-Modus bietet gleichmäßige, wiederholbare Ballzufuhren und die größte Bandbreite an einstellbaren Ballausgabeparametern.

Der Battle-Modus verwandelt den S10 Pro in einen KI-Gegner, indem er die Schlagmuster echter Spieler simuliert und auf jeden ankommenden Ball eigenständig reagiert. Vier voreingestellte Spielstile – „Defense", „Attack", „Topspin" und „Variety" – erzeugen unterschiedliche Spielsituationen. Der Modus zeichnet den Spielstand sowie das Ergebnis jedes einzelnen Punktes auf, um die Leistung unter wettkampfähnlichem Druck zu bewerten.

Für mehr Flexibilität beim Training fasst der S10 Pro bis zu 100 Bälle, verfügt über einen Akku mit hoher Kapazität und bis zu fünf Stunden Laufzeit und ist auf Hart-, Sand- und Rasenplätzen einsetzbar.

Profi-Schläge: ACE+ SHOT-Technologie

Das Herzstück des S10 Pro ist die ACE+ SHOT-Technologie, ein neues omnidirektionales Ballausgabesystem, das höhere Ballgeschwindigkeiten, stärkeren Spin, einen breiteren Ausgabebereich und eine präzisere Ballplatzierung ermöglicht. Das System verändert die horizontale Auswurfrichtung innerhalb der Maschine, anstatt den gesamten Roboter vor jeder Ballausgabe zu drehen. Dieses Design hilft dem S10 Pro, seine Position auf dem Platz beizubehalten und schneller zwischen den Ballplatzierungen zu wechseln.