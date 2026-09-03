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    dpa-AFX Überblick

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    KONJUNKTUR vom 03.09.2026 - 17.00 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Dienstleistungssektor wächst im August stärker
    • Deutsche Wirtschaft könnte die Flaute beenden
    • Erzeugerpreise in der Eurozone steigen stärker
    dpa-AFX Überblick - KONJUNKTUR vom 03.09.2026 - 17.00 Uhr
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    USA: ISM-Dienstleisterstimmung verbessert sich unerwartet

    TEMPE - Die Stimmung im US-Dienstleistungssektor hat sich im August unerwartet verbessert. Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg um 1,3 Punkte auf 55,4 Zähler, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Donnerstag in Tempe mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit unveränderten 54,1 Punkten gerechnet. Der ISM-Index bleibt damit klar über der Wachstumsschwelle von 50 Zählern. Dies signalisiert eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivität.

    GESAMT-ROUNDUP: Ende der vierjährigen Konjunkturflaute in Sicht

    MÜNCHEN - Die deutsche Wirtschaft könnte in diesem Jahr laut unverhofft guten Konjunkturprognosen ihre langjährige Krise überwinden. Fünf führende Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Erwartungen für 2026 kräftig erhöht. Das deutsche Bruttoinlandprodukt (BIP) könnte demnach annähernd doppelt so schnell wachsen wie bisher erwartet und die seit 2022 nicht mehr erreichte Marke von einem Prozent deutlich überschreiten. Die längerfristigen Aussichten bis Ende des Jahrzehnts bleiben nach Einschätzung mehrerer Ökonomen aber verhalten bis unerfreulich, wenn sich die Bundesregierung nicht zu den versprochenen Reformen durchringt.

    USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe legen etwas zu

    WASHINGTON - In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe etwas gestiegen. In der vergangenen Woche legte die Zahl um 2.000 auf 206.000 Hilfsanträge zu, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 205.000 Anträgen gerechnet.

    Wildberger: KI kann deutsche Wirtschaft ankurbeln

    HAMBURG/BERLIN - Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) verspricht sich durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) in der deutschen Wirtschaft hohe Wachstumsraten. Im Interview mit der "Zeit" sagte er, wenn man die Menschen und Unternehmen befähige, die Technologie richtig einzusetzen, dann könne daraus eine enorme Wertschöpfung entstehen.

    ROUNDUP: Lage unter Kontrolle - Putin gibt sich siegessicher

    WLADIWOSTOK - Kremlchef Wladimir Putin sieht trotz Milliardenschäden durch die ukrainischen Angriffe auf Ölraffinerien und andere kritische Infrastruktur weiter Ressourcen für eine Fortsetzung seines Krieges. "Die russische Wirtschaft befindet sich in einem absolut stabilen Zustand", sagte Putin in Wladiwostok beim Östlichen Wirtschaftsforum vor internationalen Gästen. Er räumte zwar einmal mehr Schwierigkeiten ein, betonte allerdings mit Blick auf Sorgen der Menschen in Russland, dass die Lage unter Kontrolle sei.

    'HB': EZB-Direktorin Schnabel steht vor Wechsel zum IWF

    DÜSSELDORF - Das Direktoriumsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB), Isabel Schnabel, steht laut einem Pressebericht vor einem Wechsel zum Internationalen Währungsfonds (IWF). Die deutsche EZB-Direktorin soll beim IWF die Leitung der Abteilung Märkte zu übernehmen, wie das "Handelsblatt" am Donnerstag unter Berufung auf Regierungs- und Finanzkreise berichtet.

    Eurozone: Erzeugerpreise steigen stärker als erwartet

    LUXEMBURG - Der Anstieg der Erzeugerpreise hat sich in der Eurozone stärker als erwartet beschleunigt. Die Preise, die Firmen für ihre Waren verlangen, legten im Juli im Jahresvergleich um 5,8 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 5,5 Prozent gerechnet. Im Juni lag der Anstieg bei 4,6 Prozent.

    ROUNDUP/Warnung vor Klimaphänomen: 'El Niño mit Super-Ausmaßen'

    GENF - Die Weltwetterorganisation (WMO) warnt vor einer teils bereits spürbaren und außergewöhnlich starken Ausprägung des Wetterphänomens El Niño. Die Welt müsse sich auf regional extreme Hitze, Dürren und Überschwemmungen in den kommenden Monaten einstellen, sagte WMO-Chefin Celeste Saulo in Genf.

    Großbritannien: Dienstleistungsstimmung hellt sich weniger als erwartet auf

    LONDON - Die Stimmung der Dienstleister in Großbritannien hat sich im August weniger als erwartet aufgehellt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Punkte auf 52,5 Punkte, wie S&P am Donnerstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Mittel eine Bestätigung der Erstschätzung von 52,8 Punkten erwartet.

    ROUNDUP: Dienstleister-Stimmung der Eurozone trübt wich etwas ein

    LONDON - Die Stimmung der Dienstleister in der Eurozone hat sich im August überraschend etwas eingetrübt. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) fiel geringfügig um 0,1 Punkte auf 51,6 Punkte, wie S&P am Donnerstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Nach drei Anstiegen in Folge ist der Stimmungsindikator damit erstmals wieder gesunken.

    Schweiz: Inflation steigt auf 0,8 Prozent

    NEUENBURG - Die Teuerung in der Schweiz ist im August deutlich gestiegen und hat den höchsten Stand seit zwei Jahren erreicht. Die Jahresinflation erhöhte sich auf 0,8 Prozent von 0,4 Prozent im Juli, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Sie war damit überraschend hoch. Analysten hatten im Schnitt nur eine Jahresrate von 0,5 Prozent erwartet.

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

    /jsl







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