Eurokurs legt zum US-Dollar zu - Yen weiter im Höhenflug

Gold: Kurzfristiger Zinsdruck, langfristig starke strukturelle Nachfrage





Bei Gold sollte man aktuell zwei Ebenen klar trennen.

Kurzfristig bestimmen US-Zinsen, Realrenditen, Dollar, Futures und gehebelte Positionen den Preis.

Langfristig wird die Nachfrage der Zentralbanken immer wichtiger.

China kauft weiter Gold, aber das Thema ist längst größer als China oder BRICS. Auch Polen, Uzbekistan, Kasachstan, Tschechien, Singapur und andere Länder haben ihre Reserven erhöht.

Die treffendere Aussage lautet deshalb nicht:

„BRICS kauft Gold.“

Sondern:

Zentralbanken diversifizieren ihre Reserven und reduzieren schrittweise ihre einseitige Abhängigkeit von bestimmten Währungen und Finanzsystemen.

Der entscheidende Vorteil von Gold:

Physisches Gold ist niemandes Verbindlichkeit.

Eine Staatsanleihe ist eine Forderung gegenüber einem Staat, Bankguthaben liegen innerhalb eines Finanzsystems. Gold im eigenen Tresor besitzt dieses Gegenparteirisiko nicht.

Genau deshalb wird Gold zunehmend zu einer Art strategischer Reserveversicherung.

Die Zentralbankumfrage des World Gold Council 2026 passt dazu: Eine große Mehrheit erwartet weiter steigende Goldbestände, viele Zentralbanken wollen selbst zukaufen und gleichzeitig wird mit einem langfristig geringeren Dollaranteil an den Reserven gerechnet.

Das bedeutet allerdings nicht, dass der Dollar unmittelbar ersetzt wird. Der Dollar bleibt die wichtigste Reservewährung.

Realistischer ist:

Dollar und Euro bleiben – Gold wird als zusätzliche Absicherung stärker gewichtet.

Warum kann Gold trotzdem 3 % fallen?

Weil Zentralbanken nicht den kurzfristigen Preis bestimmen.

Kurzfristig läuft der Markt eher über:

höhere Zinserwartungen → höhere US-Renditen → stärkerer Dollar → Long-Positionen werden reduziert → Stops werden ausgelöst → Abverkauf verstärkt sich

Zentralbanken kaufen dagegen über Monate und Jahre. Sie können größere Rückgänge nutzen, verhindern sie aber nicht.

Deshalb wirken derzeit zwei Kräfte gegeneinander:

Kurzfristig negativ:

höhere Zinsen

→ stärkerer Dollar

→ höhere Opportunitätskosten von Gold.

Langfristig positiv:

hohe Staatsverschuldung

geopolitische Fragmentierung Reserve-Diversifikation Zentralbankkäufe → Gold wird als strategisches Reserveasset wichtiger.

Darin steckt auch ein gewisses Paradoxon:

Hohe US-Zinsen können Gold kurzfristig drücken. Je länger sie hoch bleiben, desto stärker steigt gleichzeitig der Zinsaufwand der USA – was langfristig wiederum ein Argument für Gold ist.

Technisch

Eine weitere Korrektur wäre deshalb kein Widerspruch zur langfristigen Goldthese.

Wichtige Bereiche:

4.424–4.430 USD – erste Prüfung

4.364 USD – größere, aber noch normale Korrektur

4.310 USD – deutlicher technischer Schaden

4.207 USD – hier müsste man die übergeordnete These ernsthafter überprüfen

Auf der Oberseite:

4.480/4.505 USD – erste Entlastung

4.540 USD – Rebound etabliert sich

4.580 USD – großer Teil des Schadens repariert

4.632 USD – wieder deutlich konstruktiver

Besonders interessant wäre ein Rückgang Richtung 4.400/4.350 USD, wenn dort sichtbar wird, dass Zentralbanken, ETFs und längerfristige Anleger die Verkäufe absorbieren.

Fazit

Für kurzfristigen Druck auf Gold gibt es einen klaren Grund:

höhere Zinserwartungen und ein stärkerer Dollar.

Für einen neuen langfristigen Gold-Bärenmarkt sehe ich daraus aber noch keinen überzeugenden fundamentalen Grund.

Im Gegenteil:

Gold entwickelt sich zunehmend vom normalen Investment zu einem strategischen Reserve- und geopolitischen Versicherungsasset.

Das schützt nicht vor scharfen Korrekturen – könnte aber erklären, warum größere Rückgänge langfristig immer wieder Käufer finden.