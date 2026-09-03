Devisen
Eurokurs legt zum US-Dollar zu - Yen weiter im Höhenflug
- Euro steigt auf 1,1623 Dollar bei schwacher US-Währung
- Yen steigt weiter, Zinserhöhung in Japan erwartet
- US-Daten bewegen den Devisenmarkt kaum, Gold steigt
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag gestiegen. Die Gemeinschaftswährung wurde bei 1,1623 US-Dollar gehandelt. Am Morgen lag der Kurs noch knapp unter 1,16 Dollar. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1615 (Mittwoch: 1,1578) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8609 (0,8637) Euro.
Der Euro profitierte von einer Dollar-Schwäche. Die US-Währung stand zu allen anderen wichtigen Währungen unter Druck. Besonders deutlich profitierte der japanische Yen, der den Höhenflug vom Vortag fortsetze. Dies sorge weiter für Spekulation auf eine erneute Intervention am Devisenmarkt. Zudem wird erwartet, dass die japanische Notenbank am 18. September den Leitzins anheben wird.
Die am Nachmittag veröffentlichten US-Konjunkturdaten bewegten den Devisenmarkt kaum. So hat sich die Stimmung im US-Dienstleistungssektor im August unerwartet verbessert. Der ISM-Index bleibt klar über der Wachstumsschwelle von 50 Zählern. Auch der Wert für die Beschäftigung verbesserte sich. Hier wird aber weiter eine Abschwächung des Arbeitsmarktes angezeigt. An diesem Freitag wird der Arbeitsmarktbericht der Regierung für den Monat August veröffentlicht.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86055 (0,85870) britische Pfund, 181,21 (184,78) japanische Yen und 0,9390 (0,9424) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete 4.498 Dollar. Das waren rund 117 Dollar mehr als am Vortag./jsl/jha/
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Gold: Kurzfristiger Zinsdruck, langfristig starke strukturelle Nachfrage
Bei Gold sollte man aktuell zwei Ebenen klar trennen.
Kurzfristig bestimmen US-Zinsen, Realrenditen, Dollar, Futures und gehebelte Positionen den Preis.
Langfristig wird die Nachfrage der Zentralbanken immer wichtiger.
China kauft weiter Gold, aber das Thema ist längst größer als China oder BRICS. Auch Polen, Uzbekistan, Kasachstan, Tschechien, Singapur und andere Länder haben ihre Reserven erhöht.
Die treffendere Aussage lautet deshalb nicht:
„BRICS kauft Gold.“
Sondern:
Zentralbanken diversifizieren ihre Reserven und reduzieren schrittweise ihre einseitige Abhängigkeit von bestimmten Währungen und Finanzsystemen.
Der entscheidende Vorteil von Gold:
Physisches Gold ist niemandes Verbindlichkeit.
Eine Staatsanleihe ist eine Forderung gegenüber einem Staat, Bankguthaben liegen innerhalb eines Finanzsystems. Gold im eigenen Tresor besitzt dieses Gegenparteirisiko nicht.
Genau deshalb wird Gold zunehmend zu einer Art strategischer Reserveversicherung.
Die Zentralbankumfrage des World Gold Council 2026 passt dazu: Eine große Mehrheit erwartet weiter steigende Goldbestände, viele Zentralbanken wollen selbst zukaufen und gleichzeitig wird mit einem langfristig geringeren Dollaranteil an den Reserven gerechnet.
Das bedeutet allerdings nicht, dass der Dollar unmittelbar ersetzt wird. Der Dollar bleibt die wichtigste Reservewährung.
Realistischer ist:
Dollar und Euro bleiben – Gold wird als zusätzliche Absicherung stärker gewichtet.
Warum kann Gold trotzdem 3 % fallen?
Weil Zentralbanken nicht den kurzfristigen Preis bestimmen.
Kurzfristig läuft der Markt eher über:
höhere Zinserwartungen → höhere US-Renditen → stärkerer Dollar → Long-Positionen werden reduziert → Stops werden ausgelöst → Abverkauf verstärkt sich
Zentralbanken kaufen dagegen über Monate und Jahre. Sie können größere Rückgänge nutzen, verhindern sie aber nicht.
Deshalb wirken derzeit zwei Kräfte gegeneinander:
Kurzfristig negativ:
höhere Zinsen
→ stärkerer Dollar
→ höhere Opportunitätskosten von Gold.
Langfristig positiv:
hohe Staatsverschuldung
- geopolitische Fragmentierung
- Reserve-Diversifikation
- Zentralbankkäufe
- → Gold wird als strategisches Reserveasset wichtiger.
Darin steckt auch ein gewisses Paradoxon:
Hohe US-Zinsen können Gold kurzfristig drücken. Je länger sie hoch bleiben, desto stärker steigt gleichzeitig der Zinsaufwand der USA – was langfristig wiederum ein Argument für Gold ist.
Technisch
Eine weitere Korrektur wäre deshalb kein Widerspruch zur langfristigen Goldthese.
Wichtige Bereiche:
4.424–4.430 USD – erste Prüfung
4.364 USD – größere, aber noch normale Korrektur
4.310 USD – deutlicher technischer Schaden
4.207 USD – hier müsste man die übergeordnete These ernsthafter überprüfen
Auf der Oberseite:
4.480/4.505 USD – erste Entlastung
4.540 USD – Rebound etabliert sich
4.580 USD – großer Teil des Schadens repariert
4.632 USD – wieder deutlich konstruktiver
Besonders interessant wäre ein Rückgang Richtung 4.400/4.350 USD, wenn dort sichtbar wird, dass Zentralbanken, ETFs und längerfristige Anleger die Verkäufe absorbieren.
Fazit
Für kurzfristigen Druck auf Gold gibt es einen klaren Grund:
höhere Zinserwartungen und ein stärkerer Dollar.
Für einen neuen langfristigen Gold-Bärenmarkt sehe ich daraus aber noch keinen überzeugenden fundamentalen Grund.
Im Gegenteil:
Gold entwickelt sich zunehmend vom normalen Investment zu einem strategischen Reserve- und geopolitischen Versicherungsasset.
Das schützt nicht vor scharfen Korrekturen – könnte aber erklären, warum größere Rückgänge langfristig immer wieder Käufer finden.