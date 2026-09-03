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    GenH2 ist Finalist für die Platts Global Energy Awards

    GenH2 ist Finalist für die Platts Global Energy Awards
    Foto: adobe.stock.com

    München (IRW-Press/03.09.2026) - GenH2 ist Finalist für die Platts Global Energy Awards

    Finalisten aus 36 Ländern konkurrieren um die "Platts Global Energy Awards 2026"

    – Die Gewinner werden am 3. Dezember 2026 in New York City im Rahmen einer Gala bekannt gegeben –  

    Berlin und Titusville, Florida, USA (3. September 2026) – GenH2, ein führender Anbieter von Wasserstoff-Infrastrukturlösungen und Tochtergesellschaft der Path2 Hydrogen AG (XETR: PTHH), gab heute bekannt, dass das Unternehmen als Finalist in der Kategorie "Excellence in Energy – Midstream" für die Platts Global Energy Awards, eine Veranstaltung der S&P Global, ausgewählt wurde.

    Unternehmen und Einzelpersonen aus 36 Ländern wurden als Finalisten für das Programm der "Platts Global Energy Awards" ausgewählt, das nun bereits zum 28. Mal als die bedeutendste Auszeichnungsveranstaltung der Branche stattfindet. Die Finalisten für das Jahr 2026, von denen über 57 Prozent aus Ländern außerhalb der Vereinigten Staaten stammen, wurden soeben vom Veranstalter und Organisator S&P Global Energy bekannt gegeben, dem führenden unabhängigen Anbieter von Informationen, Daten, Analysen und Referenzpreisen für die Märkte in den Bereichen Energie, Petrochemie, Metalle, Schifffahrt, Rohstoffe und Energiewende.    

    Die Platts Global Energy Awards, eine Veranstaltung, die man nicht verpassen sollte und die von den Teilnehmern oft als die "Oscars" der Energiebranche bezeichnet wird, würdigen unternehmerische und individuelle Innovationen, Führungsqualitäten und vorbildliche Leistungen in 19 Kategorien, die die gesamte Wertschöpfungskette der Energie- und Chemiebranche abdecken.

    Beim diesjährigen Programm der Platts Global Energy Awards gab es einen Anstieg der Nominierungen aus Lateinamerika, was zu Finalisten aus Kolumbien und Brasilien führte. Neben den Finalisten aus Nord- und Südamerika waren viele weitere Länder vertreten, darunter Belgien, Dänemark, Spanien, die Türkei und China.

    GenH2 wurde als Finalist ausgewählt, weil das Unternehmen eine der größten wirtschaftlichen Herausforderungen im Bereich des flüssigen Wasserstoffs angeht: den Verlust von wertvollem Brennstoff, bevor dieser genutzt werden kann. Die "Controlled Storage"-Technologie von GenH2 verhindert das Ablassen und Verdampfen, um den gekauften Wasserstoff für den produktiven Einsatz zu erhalten, und macht die Infrastruktur für flüssigen Wasserstoff dadurch effizienter, zuverlässiger und wirtschaftlich rentabel. "Wir fühlen uns geehrt, gemeinsam mit einigen der größten Energieunternehmen der Welt für unsere entscheidenden Zero-Loss-Lösungen für flüssigen Wasserstoff gewürdigt zu werden, die der Energiebranche helfen, aus jedem Kilogramm Wasserstoff mehr Wert zu schöpfen", sagte Greg Gosnell, CEO von GenH2.

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