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    Neue Risiken

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    Amerikas KI-Boom hat ein gefährliches China-Problem

    Amerikas KI-Ausbau hängt bei wichtigen Komponenten von China ab. Washington will die Abhängigkeit reduzieren – doch das könnte den Boom verteuern.

    Für Sie zusammengefasst
    • USA sind bei KI-Infrastruktur von China abhängig
    • Washington will Lieferketten unabhängiger machen
    • Abkehr von China könnte den KI-Ausbau verteuern
    • Report: KI braucht Strom
    Neue Risiken - Amerikas KI-Boom hat ein gefährliches China-Problem
    Foto: wallstreetonline/KI - OpenAI

    Der Wettlauf um künstliche Intelligenz zwingt US-Technologiekonzerne zum Bau immer größerer Rechenzentren. Dabei entsteht jedoch eine neue strategische Schwachstelle: Für zentrale Komponenten der Infrastruktur sind die USA teilweise stark von chinesischen Lieferanten abhängig.

    Betroffen sind unter anderem Transformatoren, Schaltanlagen, Batteriesysteme und optische Datenübertragungstechnik. Experten sehen darin ein wachsendes Risiko für den Ausbau der amerikanischen KI-Infrastruktur.

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    Abhängigkeit reicht über Chips hinaus

    "Die kritische Betrachtung der Präsenz Chinas in der Stromversorgungskette von Rechenzentren in den USA hat in den letzten rund acht Monaten weiter zugenommen", sagte Laveena Iyer von der Economist Group gegenüber CNBC. Der Fokus habe sich damit von den eigentlichen Rechenkomponenten auf die Infrastruktur verlagert, die diese Systeme mit Strom versorgt.

    Besonders kritisch sind Transformatoren und Schaltanlagen. Sie sind notwendig, um den Strom aus dem Netz für Server und Kühlsysteme nutzbar zu machen. Nach Angaben von Yury Dvorkin von der Johns Hopkins University entfallen bei bestimmten Transformator- und Schaltanlagen-Kategorien rund 30 Prozent auf China. Bei Batterieimporten liegt der chinesische Anteil sogar bei mehr als 40 Prozent.

    Die Abhängigkeit reicht zudem bis zu wichtigen Rohstoffen wie Kupfer, Elektroblech und Materialien für Batteriekathoden.

    Auch bei optischen Transceivern spielt China eine dominante Rolle. Laut Counterpoint stellen chinesische Unternehmen rund zwei Drittel der weltweit ausgelieferten Geräte her. Sie übertragen große Datenmengen über Glasfaserkabel und sind damit für moderne Rechenzentren entscheidend.

    Trump verschärft den Kurs

    US-Präsident Donald Trump will diese Abhängigkeiten offenbar schneller reduzieren. In der vergangenen Woche erklärte seine Regierung eine nationale Notlage wegen der Gefahr durch ausländische Komponenten für das Stromnetz. Das Energieministerium kann dadurch bestimmte Geschäfte mit ausländischer Netztechnik künftig untersagen oder mit Auflagen versehen.

    Trump bezeichnete die wachsende Abhängigkeit von ausländischer Stromtechnik angesichts des rasanten Ausbaus von Rechenzentren, künstlicher Intelligenz und Verteidigungsindustrie als besonders problematisch.

    Parallel baut Washington den Druck auf chinesische Technologie weiter aus. Laut CNBC arbeitet die Regierung offenbar an einem möglichen Importverbot für neue chinesische optische Transceiver.

    Für US-Unternehmen könnte das eine Chance sein. Firmen wie Lumentum und Coherent erhielten im März jeweils Investitionen von Nvidia in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar. Doch westliche Anbieter könnten die chinesischen Produktionsmengen kurzfristig kaum ersetzen. Neil Shah von Counterpoint zufolge fehlen dafür derzeit unter anderem Produktionskapazitäten und automatisierte Verpackungsanlagen.

    KI-Ausbau könnte teurer werden

    Eine Abkehr von chinesischen Lieferanten hätte daher einen Preis. Bereits 2026 fehlen laut Wood Mackenzie schätzungsweise 15 Prozent der benötigten Transformator- und 8 Prozent der Substationskapazitäten am Markt.

    Neue Handelsbeschränkungen könnten die Engpässe weiter verschärfen. Besonders betroffen wären Rechenzentren, die bislang auf chinesische Hersteller zurückgreifen, um lange Lieferzeiten zu vermeiden. Ben Boucher von Wood Mackenzie sieht die größten Probleme bei Transformatoren mit einer Leistung von mehr als 100 Megavoltampere. Genau in diesem Segment sei der Mangel bereits besonders groß.

    Die USA versuchen deshalb, ihre Produktion hochzufahren. Hitachi Energy und Siemens Energy haben jeweils Investitionen von rund 1 Milliarde US-Dollar in amerikanische Produktionskapazitäten angekündigt.

    Iyer sieht Washington vor einem ähnlichen Dilemma wie beim Ausbau von 5G-Netzen. Eine zu späte Abkehr von chinesischer Technologie könnte die Infrastruktur verteuern und den Ausbau verzögern. Genau das will die US-Regierung diesmal offenbar verhindern.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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