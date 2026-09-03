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    AKTIE IM FOKUS

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    Volkswagen ziehen an - Bericht über Beteiligungsverkäufe

    Für Sie zusammengefasst
    • VW-Aktien steigen im Dax deutlich um 3,6 Prozent
    • Bericht über mögliche Verkäufe von VW-Beteiligungen
    • VW erwägt Traton-Anteil auf 75 Prozent zu senken
    AKTIE IM FOKUS - Volkswagen ziehen an - Bericht über Beteiligungsverkäufe
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Volkswagen haben am Donnerstag ihre Kursgewinne kontinuierlich ausgebaut. Im späten Xetra-Handel stiegen sie um 3,6 Prozent auf 76,32 Euro und setzten sich damit an die Spitze des Leitindex Dax .

    Auslöser der Kursgewinne ist laut einem Händler ein Bericht der "Wirtschaftswoche", dem zufolge sich die Wolfsburger von Beteiligungen an Unternehmen trennen könnten. So könne VW beispielsweise den Anteil an der Nutzfahrzeugtochter Traton von derzeit 87 auf 75 Prozent zurückfahren, so der Händler mit Bezug auf den Bericht. Traton-Aktien legten um 2,5 Prozent auf 37,42 Euro zu./bek/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,20 % und einem Kurs von 76,22 auf Tradegate (03. September 2026, 17:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 121,00EUR was eine Bandbreite von +5,35 %/+59,34 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den Sanierungsdruck bei VW: Gefordert werden tiefgreifende Kostensenkungen, längere Arbeitszeiten, Lohnzurückhaltung, weniger Dividende und möglicherweise die Schließung von vier Werken sowie ein Abbau von bis zu 100.000 Stellen. Als Ursachen gelten hohe deutsche Produktionskosten, Konflikte mit Betriebsrat und IG Metall sowie die wachsende Konkurrenz aus China. Thematisiert werden außerdem der Kursrückstand zu anderen Autoherstellern und der Ausschluss aus dem Euro Stoxx 50.

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    dpa-AFX
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    AKTIE IM FOKUS Volkswagen ziehen an - Bericht über Beteiligungsverkäufe Aktien von Volkswagen haben am Donnerstag ihre Kursgewinne kontinuierlich ausgebaut. Im späten Xetra-Handel stiegen sie um 3,6 Prozent auf 76,32 Euro und setzten sich damit an die Spitze des Leitindex Dax . Auslöser der Kursgewinne ist laut …
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