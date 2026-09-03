AKTIE IM FOKUS
Volkswagen ziehen an - Bericht über Beteiligungsverkäufe
- VW-Aktien steigen im Dax deutlich um 3,6 Prozent
- Bericht über mögliche Verkäufe von VW-Beteiligungen
- VW erwägt Traton-Anteil auf 75 Prozent zu senken
FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Volkswagen haben am Donnerstag ihre Kursgewinne kontinuierlich ausgebaut. Im späten Xetra-Handel stiegen sie um 3,6 Prozent auf 76,32 Euro und setzten sich damit an die Spitze des Leitindex Dax .
Auslöser der Kursgewinne ist laut einem Händler ein Bericht der "Wirtschaftswoche", dem zufolge sich die Wolfsburger von Beteiligungen an Unternehmen trennen könnten. So könne VW beispielsweise den Anteil an der Nutzfahrzeugtochter Traton von derzeit 87 auf 75 Prozent zurückfahren, so der Händler mit Bezug auf den Bericht. Traton-Aktien legten um 2,5 Prozent auf 37,42 Euro zu./bek/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,20 % und einem Kurs von 76,22 auf Tradegate (03. September 2026, 17:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 121,00EUR was eine Bandbreite von +5,35 %/+59,34 % bedeutet.
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So richtig marktferner Tomatenanbau in Grönland ist selten
Grossaktionaere aus dem Nahen Osten zu haben, egal aus welchem Land, habe ich immer als problematisch empfunden. Als Flick seine Daimler-Benz Aktien damals an den Schah des Iran verkaufen wollte, verdonnerte Bundeskanzler Schmidt die Deutsche Bank das Paket zu kaufen. Damals konnten manche Leute noch klar denken. Porsche/Piech und Niedersachsen hatten dieselbe Faehigkeit schon nicht mehr.