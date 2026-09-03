Hypershell definiert die menschliche Mobilität neu - mit Halo, dem Flaggschiff unter den Ganzbein-Exoskeletten für Mobilität in jedem Gelände

BERLIN, 3. September 2026 /PRNewswire/ -- Hypershell, die weltweit führende Marke für Exoskelette für Endverbraucher, hat heute auf der IFA 2026 Hypershell Halo vorgestellt, sein Flaggschiff unter den Ganzbein-Exoskeletten für Mobilität in jedem Gelände. Angetrieben von der branchenweit ersten „Hypershell Unified Architecture", der KI-Bewegungssteuerung HyperIntuition 2.0 und dem brandneuen Vier-Motor-System HyperDrive Pro ist Halo das erste Exoskelett der Branche, das vier angetriebene Hüft- und Kniegelenke als ein System koordiniert, um kraftvolle, natürliche und uneingeschränkte Unterstützung und Schutz zu bieten – egal wo und wie sich Menschen bewegen –, und ihnen so mehr Bewegungsfreiheit über ihre körperlichen Grenzen hinaus zu ermöglichen.

„Halo steht für eine von Grund auf neue Konzeption des Exoskeletts für Endverbraucher", sagte Kelvin Sun, CEO von Hypershell. „Wir haben nicht einfach nur motorisierte Kniegelenke an ein bestehendes Hüft-Exoskelett angefügt. Wir haben die Architektur, das Antriebssystem und die Intelligenz rund um den gesamten Unterkörper neu gestaltet, sodass sich vier motorisierte Gelenke gemeinsam mit dem Nutzer als Einheit bewegen können. Das Ergebnis ist eine neue Plattform, die nicht nur die Reichweite der Menschen erweitert, sondern auch die Bandbreite der Geländearten und Bewegungsmöglichkeiten, die sie bewältigen können."

Unified Architecture und HyperIntuition 2.0 ermöglichen Mobilität in jedem Gelände und bei jeder Bewegung

Halo führt die revolutionäre, branchenweit einzigartige Hypershell Unified Architecture ein. Eine durchgehende, tragende Struktur aus Kohlefaser verläuft über Hüfte, Oberschenkel, Knie und Unterschenkel und schafft so einen direkten Kraftübertragungsweg. Dadurch können alle vier motorisierten Gelenke als ein koordiniertes System für das gesamte Bein fungieren und sorgen für Antrieb, Gewichtsentlastung, Abstiegskontrolle und Landungsdämpfung.

Die Konstruktion von Halo ist auf körperliche Freiheit ausgelegt. Das innovative „Fish-Spine Adaptive Joint" verbindet den Hüftmotor mit dem Beinhebel, sodass die Struktur der natürlichen Bewegung der Hüfte folgen kann, anstatt an einer festen mechanischen Achse zu arretieren. Mit einem seitlichen Bewegungsumfang von bis zu 198° und einer Vor-Rückwärts-Bewegung von 167° ermöglicht es flüssige, multidirektionale Bewegungen bei wechselnden Körperhaltungen.