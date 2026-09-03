🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsF I N E X Us Dollar Index / Dxy Index IndexvorwärtsNachrichten zu F I N E X Us Dollar Index / Dxy Index

    Die Inflation steigt

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wann wird die Fed den Leitzins erhöhen?

    Der Präsident der New York Fed, John Williams, der bislang zu den führenden Befürwortern der “hold and wait” Strategie der US-Notenbank gehört hat, zeigte sich am Mittwoch offen für eine Zinserhöhung.

    Für Sie zusammengefasst
    • Williams zeigt sich offen für eine Zinserhöhung
    • Williams sieht jüngste Inflationsdaten als Stütze
    • Märkte erwarten Zinserhöhung im September eher
    • Report: KI braucht Strom
    Die Inflation steigt - Wann wird die Fed den Leitzins erhöhen?
    Foto: Will Oliver - EPA

    "Es gibt derzeit keine eindeutige wissenschaftliche Grundlage dafür, ob die Geldpolitik momentan ausreichend restriktiv ist, um sicherzustellen, dass wir die Inflation innerhalb der nächsten ein bis zwei Jahre wieder auf das Zielniveau bringen, oder ob wir dafür weitere Maßnahmen ergreifen müssen", sagte Williams gegenüber CNBC.

    Williams meint aber auch, die jüngsten Daten zur Inflation würden die bisherige Geldpolitik stützen. Gleichzeitig betonte er jedoch, dass er und seine Kollegen "nicht einfach nur auf einen oder zwei Monate schauen können; wir müssen alle verschiedenen Informationen berücksichtigen, die uns zur Verfügung stehen."

    Marktbeobachter deuten dies als subtile Veränderung in Williams’ Tonlage. Als er zuletzt im August öffentlich gesprochen hatte, sagte Williams noch, die Zinssätze seien "gut positioniert", um die Inflation wieder auf das 2-Prozent-Ziel der Fed zu bringen.

    In der vergangenen Woche hatte sich Fed-Chef Kevin Warsh beim Treffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming ebenfalls deutlich offener zu seinen wirtschaftspolitischen Einschätzungen geäußert als zuvor. Er sagte, dass er eine Zinserhöhung unterstützen würde, wenn diese angemessen sei.

    "Wir müssen davon überzeugt sein, dass sich die zugrunde liegende Inflation auf unser Ziel zubewegt – eindeutig und mit ausreichender Geschwindigkeit. Andernfalls müssen wir handeln", sagte Warsh.

    Anfang dieses Jahres hatten die Händler noch mit Zinssenkungen in diesem Jahr gerechnet. Inzwischen stellen sie sich jedoch auf mögliche Zinserhöhungen der Fed ein. Der Derivatemarkt signalisiert mittlerweile, dass eine Zinserhöhung auf der September-Sitzung wahrscheinlich ist. Die entsprechende Wahrscheinlichkeit stieg auf 64 Prozent – von 36 Prozent, bevor Warsh sich in Jackson Hole äußerte.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Der F I N E X Us Dollar Index / Dxy Index wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 99,58PKT auf ICE Futures US (03. September 2026, 00:05 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI braucht Strom
    – 5 Aktien für den Energie-Boom!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!




    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Die Inflation steigt Wann wird die Fed den Leitzins erhöhen? Der Präsident der New York Fed, John Williams, der bislang zu den führenden Befürwortern der “hold and wait” Strategie der US-Notenbank gehört hat, zeigte sich am Mittwoch offen für eine Zinserhöhung.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     