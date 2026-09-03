Wann wird die Fed den Leitzins erhöhen?

Williams meint aber auch, die jüngsten Daten zur Inflation würden die bisherige Geldpolitik stützen. Gleichzeitig betonte er jedoch, dass er und seine Kollegen "nicht einfach nur auf einen oder zwei Monate schauen können; wir müssen alle verschiedenen Informationen berücksichtigen, die uns zur Verfügung stehen."

"Es gibt derzeit keine eindeutige wissenschaftliche Grundlage dafür, ob die Geldpolitik momentan ausreichend restriktiv ist, um sicherzustellen, dass wir die Inflation innerhalb der nächsten ein bis zwei Jahre wieder auf das Zielniveau bringen, oder ob wir dafür weitere Maßnahmen ergreifen müssen", sagte Williams gegenüber CNBC.

Marktbeobachter deuten dies als subtile Veränderung in Williams’ Tonlage. Als er zuletzt im August öffentlich gesprochen hatte, sagte Williams noch, die Zinssätze seien "gut positioniert", um die Inflation wieder auf das 2-Prozent-Ziel der Fed zu bringen.

In der vergangenen Woche hatte sich Fed-Chef Kevin Warsh beim Treffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming ebenfalls deutlich offener zu seinen wirtschaftspolitischen Einschätzungen geäußert als zuvor. Er sagte, dass er eine Zinserhöhung unterstützen würde, wenn diese angemessen sei.

"Wir müssen davon überzeugt sein, dass sich die zugrunde liegende Inflation auf unser Ziel zubewegt – eindeutig und mit ausreichender Geschwindigkeit. Andernfalls müssen wir handeln", sagte Warsh.

Anfang dieses Jahres hatten die Händler noch mit Zinssenkungen in diesem Jahr gerechnet. Inzwischen stellen sie sich jedoch auf mögliche Zinserhöhungen der Fed ein. Der Derivatemarkt signalisiert mittlerweile, dass eine Zinserhöhung auf der September-Sitzung wahrscheinlich ist. Die entsprechende Wahrscheinlichkeit stieg auf 64 Prozent – von 36 Prozent, bevor Warsh sich in Jackson Hole äußerte.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Der F I N E X Us Dollar Index / Dxy Index wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 99,58PKT auf ICE Futures US (03. September 2026, 00:05 Uhr) gehandelt.

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