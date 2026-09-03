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    Formerra erhält den Eaton Supplier Excellence Award 2026

     

     

    Mit dieser Auszeichnung reiht sich Formerra in die Riege von mehreren Dutzend Preisträgern aus einem Lieferantennetzwerk von mehr als 30.000 Unternehmen ein.

     

    ROMEOVILLE, IL / ACCESS Newswire / 3. September 2026 / Formerra, ein führendes Unternehmen im Vertrieb von Hochleistungswerkstoffen, wurde im Rahmen der Global Supplier Conference & Excellence Awards 2026 von Eaton, die am Donnerstag, den 27. August, in Beachwood, Ohio, stattfand, für seine Partnerschaft ausgezeichnet. Formerra war einer von nur 30 Lieferanten, die aus dem globalen Netzwerk des Unternehmens mit mehr als 30.000 Lieferantenpartnern mit dem Eaton Supplier Excellence Award ausgezeichnet wurden.

     

    Eaton verleiht den Supplier Excellence Award an Lieferanten, die durch außergewöhnliche Leistung, Innovation und Beiträge zum Wachstum die Erwartungen übertreffen. Formerra fungiert als Eatons bevorzugter Vertriebspartner für Kunststoffe – eine Rolle, die durch disziplinierte Umsetzung und Engagement in der gesamten Unternehmensorganisation sowie an den Produktionsstandorten von Eaton aufgebaut wurde.

     

    Während die Partnerschaft vor über 15 Jahren in Nordamerika begann, erstreckt sie sich mittlerweile auch auf Asien, Europa und den Nahen Osten, wo Formerra kürzlich in Dubai eigene Logistik- und Lagerkapazitäten aufgebaut hat, um die Expansion von Eaton in der Region zu unterstützen.

     

    Formerra hat seine Unterstützung ausgeweitet und geht nun über den Vertrieb von Polymeren hinaus, um den dynamischen Anforderungen von Eaton gerecht zu werden. Der Umfang umfasst nun duroplastische Werkstoffe, den Vertrieb von Fertigprodukten, die Optimierung der Lieferkette, globale Logistik sowie technische Anwendungsunterstützung.

     

    „Eaton stellt hohe Anforderungen an seine Lieferantenbasis, und diese Anerkennung spiegelt die Arbeit wider, die unsere Teams täglich auf drei Kontinenten leisten“, sagte Tom Kelly, Chief Executive Officer von Formerra. „Unsere Mitarbeiter haben sich diese Anerkennung verdient, indem sie die Arbeitsweise von Eaton verstanden, Bedürfnisse vorweggenommen und Probleme gelöst haben, bevor diese die Produktionslinie erreichten.“

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    IRW Press
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    Verfasst von IRW Press
    Formerra erhält den Eaton Supplier Excellence Award 2026   Mit dieser Auszeichnung reiht sich Formerra in die Riege von mehreren Dutzend Preisträgern aus einem Lieferantennetzwerk von mehr als 30.000 Unternehmen ein. ROMEOVILLE, IL / ACCESS Newswire / 3. September 2026 / Formerra, ein führendes …
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