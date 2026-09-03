Der Börsen-Tag
Börsen im Rallye-Modus: MDAX & US-Indizes ziehen DAX klar davon
An den Börsen dominieren heute klare Gewinner: Vor allem MDAX und SDAX ziehen kräftig an, während der TecDAX hinterherläuft und die US-Indizes den Takt vorgeben.
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Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes in Deutschland und den USA zeigen sich heute überwiegend freundlich, mit teils deutlichen Kursgewinnen. In Deutschland legen vor allem die Nebenwerte-Indizes zu. Der MDAX verzeichnet mit einem Plus von 0,90 Prozent auf 32.282,20 Punkte die stärkste Entwicklung unter den hiesigen Benchmarks. Auch der SDAX präsentiert sich robust und steigt um 0,70 Prozent auf 18.611,37 Punkte. Der Leitindex DAX folgt mit einem moderaten Aufschlag von 0,63 Prozent und notiert derzeit bei 26.015,78 Punkten. Deutlich verhaltener zeigt sich der TecDAX. Der Technologieindex tritt nahezu auf der Stelle und gewinnt lediglich 0,01 Prozent auf 4.029,70 Punkte. Damit hinken die deutschen Technologiewerte der insgesamt positiven Marktentwicklung hinterher. In den USA fällt die Aufwärtsbewegung noch kräftiger aus. Der US 30, der die großen Standardwerte abbildet, klettert um 1,24 Prozent auf 53.724,60 Punkte und setzt damit ein deutliches Ausrufezeichen. Auch der breiter gefasste US 500 zeigt sich mit einem Plus von 1,04 Prozent auf 7.746,10 Punkte in starker Verfassung. Im Gesamtbild präsentieren sich die Börsen damit klar im Aufwind, wobei die US-Indizes aktuell dynamischer zulegen als die deutschen Leitbarometer. Innerhalb des deutschen Marktes führen MDAX und SDAX die Gewinnerliste an, während der TecDAX kaum vom Fleck kommt.
DAX: Volkswagen und SAP an der SpitzeIm DAX führten Volkswagen (VW) Vz mit einem Plus von 3,14 Prozent, SAP mit 2,70 Prozent und die Commerzbank mit 2,57 Prozent die Gewinnerliste an. Dem standen Verluste bei Qiagen von 1,59 Prozent, Siemens Healthineers von 2,09 Prozent und Rheinmetall von 2,50 Prozent gegenüber. Damit lag die Spanne zwischen dem stärksten und dem schwächsten DAX-Wert bei 5,64 Prozentpunkten.
MDAX: AUTO1 Group deutlich vornIm MDAX setzte sich die AUTO1 Group mit einem Kursanstieg von 4,56 Prozent an die Spitze. Dahinter folgten flatexDEGIRO mit 4,03 Prozent und Bechtle mit 3,53 Prozent. Auf der Verliererseite standen PUMA mit einem Minus von 1,82 Prozent, RENK Group mit 2,64 Prozent und SILTRONIC AG mit 3,29 Prozent. Zwischen AUTO1 Group und SILTRONIC AG ergab sich damit ein Abstand von 7,85 Prozentpunkten.
SDAX: GFT Technologies mit stärkstem ZuwachsGFT Technologies war im SDAX mit einem Plus von 6,25 Prozent der stärkste Wert. Energiekontor gewann 3,54 Prozent, Befesa legte 2,97 Prozent zu. Bei den schwächeren Titeln verloren Einhell Germany Pref Bearer 1,74 Prozent, PATRIZIA 2,08 Prozent und STO 3,88 Prozent. Die Differenz zwischen dem SDAX-Spitzenreiter und dem Schlusslicht belief sich auf 10,13 Prozentpunkte.
TecDAX: Bechtle vor SMA Solar TechnologyIm TecDAX führte Bechtle mit einem Anstieg von 3,53 Prozent vor SMA Solar Technology mit 2,76 Prozent und SAP mit 2,70 Prozent. Qiagen büßte 1,59 Prozent ein, Siemens Healthineers verloren 2,09 Prozent und SILTRONIC AG gaben 3,29 Prozent nach. Bechtle lag damit 6,82 Prozentpunkte über SILTRONIC AG.
US 30: Gewinnerliste trotz durchweg positiver FlopwerteIm US 30 verbuchten Goldman Sachs Group mit 3,31 Prozent, Microsoft mit 3,19 Prozent und Salesforce mit 2,72 Prozent die höchsten Kursgewinne. Die als Flopwerte ausgewiesenen Titel lagen ebenfalls im Plus: Microsoft stiegen um 3,19 Prozent, Salesforce um 2,72 Prozent und Walmart um 2,71 Prozent. Der Abstand zwischen dem stärksten Topwert und dem schwächsten der genannten Flopwerte betrug lediglich 0,60 Prozentpunkte.
US 500: Robinhood Markets mit kräftigem KursplusIm US 500 ragten Robinhood Markets Registered (A) mit einem Anstieg von 14,34 Prozent, Coinbase mit 10,05 Prozent und Palantir mit 7,74 Prozent heraus. Auch die ausgewiesenen Flopwerte bewegten sich im positiven Bereich: Te Connectivity und KKR legten jeweils 1,54 Prozent zu, Equifax gewann 1,53 Prozent. Zwischen Robinhood Markets und Equifax lag damit eine Differenz von 12,81 Prozentpunkten.
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