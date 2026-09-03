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    Besonders beachtet!

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    GFT Technologies Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 03.09.2026

    Am 03.09.2026 ist die GFT Technologies Aktie, bisher, um +7,16 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der GFT Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - GFT Technologies Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 03.09.2026
    Foto: Bernd Weißbrod - picture alliance/dpa

    GFT Technologies ist ein IT-Dienstleister für Banken, Versicherer und Industrie mit Fokus auf Digitalisierung, Cloud, KI und Core-Banking-Modernisierung. Hauptleistungen: Beratung, Softwareentwicklung, Systemintegration, Managed Services. Marktstellung: spezialisierter Nischenplayer im Finanz-IT-Segment. Wichtige Konkurrenten: Accenture, Capgemini, Cognizant, TCS. USP: tiefe Branchenexpertise, regulatorisches Know-how, Partnerschaften mit Hyperscalern.

    GFT Technologies Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 03.09.2026

    Anleger bei GFT Technologies können sich heute freuen: Die Aktie legt um +7,16 % zu und notiert bei 26,55. Die GFT Technologies Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -5,53 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 26,55. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die GFT Technologies Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +7,00 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die GFT Technologies Aktie damit um +9,12 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,64 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von GFT Technologies einen Anstieg von +31,07 %.

    Während GFT Technologies heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,83 %. Damit gehört GFT Technologies heute zu den auffälligeren Werten.

    GFT Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +9,12 %
    1 Monat +8,64 %
    3 Monate +7,00 %
    1 Jahr +45,52 %
    Stand: 03.09.2026, 18:00 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur GFT Technologies Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um GFTs Kurspotenzial nach der Wahl als Transformationspartner der Deutschen Bank. Viele sehen den Auftrag, die starke Bankenposition, KI-Lösungen und weiteres Neukundengeschäft als fundamentale Treiber und halten die Aktie für unterbewertet. Charttechnisch gilt 24,60 Euro als Ausbruchsniveau; Kurse über 30 Euro werden erwartet. Skeptiker warnen vor Übertreibung, Branchenschwäche und einem Rückfall bis 15 Euro.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber GFT Technologies eingestellt.

    Zur GFT Technologies Diskussion

    Informationen zur GFT Technologies Aktie

    Es gibt 26 Mio. GFT Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 695,00 Mio.EUR € wert.

    Börsen im Rallye-Modus: MDAX & US-Indizes ziehen DAX klar davon


    An den Börsen dominieren heute klare Gewinner: Vor allem MDAX und SDAX ziehen kräftig an, während der TecDAX hinterherläuft und die US-Indizes den Takt vorgeben.

    Deutsche-Bank-Deal beflügelt GFT: Berenberg hebt Kursziel auf 30 Euro


    **GFT erhält Rückenwind durch Deutsche-Bank-Auftrag – Berenberg hebt Kursziel an** Die Aktie des IT-Dienstleisters GFT Technologies steht nach einem wichtigen Großauftrag und einer positiven Analysteneinschätzung weiter im Fokus der Anleger. Die …

    So schlagen sich die Wettbewerber von GFT Technologies

    Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,30 %. Cognizant Technology Solutions (A) notiert im Minus, mit -0,40 %. Accenture Registered (A) notiert im Plus, mit +3,40 %.

    GFT Technologies Aktie jetzt kaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der GFT Technologies Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur GFT Technologies Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    GFT Technologies

    +7,24 %
    +6,47 %
    +7,63 %
    +7,16 %
    +45,12 %
    -1,67 %
    -21,46 %
    +24,69 %
    +61,53 %
    ISIN:DE0005800601WKN:580060
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