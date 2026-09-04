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    Seitwärtsrendite

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    Airbus-Zertifikat mit 21%-Chance und 28% Sicherheitspuffer

    Mit Bonus-Zertifikaten mit Cap werden Anleger sogar bei einem weiteren Kursrückgang der Aktie hohe Renditechancen vorfinden.

    Mit der Airbus-Aktie ging es nach ihrem Hoch vom 14.Januar 2026 bei 221,25 Euro bis Ende März rasch auf bis zu 160 Euro nach unten. Nachdem sich der Aktienkurs bis Mitte August wieder dem Jahreshoch annäherte, rutschte er zuletzt im Zuge der weiter brodelnden Krise im Mittleren Osten wieder auf 194,26 Euro ab.

    Nach der Veröffentlichung der sehr guten Zahlen für das erste Halbjahr 2026 und den gleich bleibend hohen Auslieferungszahlen der Vormonate bekräftigten die Experten von RBC Capital Markets mit einem Kursziel von 250 Euro ihre Kaufempfehlung für die Airbus-Aktie.

    Anlage-Idee: Investoren, die auf dem im Vergleich zum Höchststand reduzierten Kursniveau eine Investition in die als „leicht unterbewertet“ eingestufte Airbus-Aktie in Erwägung ziehen und das Kursrisiko des direkten Aktienkaufes deutlich reduzieren wollen, könnten als Alternative zum direkten Aktienkauf die Anschaffung eines attraktiv ausgestatteten Bonus-Zertifikates mit Cap ins Auge fassen, das auch bei einem deutlichen Kursrückgang der Aktie Renditen in Aussicht stellt.

    Bonus-Zertifikate mit Cap ermöglichen nicht nur bei steigenden Notierungen der Airbus-Aktie, sondern auch bei seitwärts oder deutlich nachgebenden Kursen hohe Renditechancen. Als Gegengeschäft für die attraktiven Seitwärtschancen müssen Zertifikateanleger auf das unbegrenzte Gewinnpotenzial des Aktieninvestments und Dividendenzahlungen verzichten.

    Die Funktionsweise: Wenn die Airbus-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 140 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 23. Dezember 2027 mit dem Bonusbetrag in Höhe von 240 Euro zurückbezahlt.

    Die Eckdaten: Beim BNP Paribas-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Airbus-Aktie (ISIN: DE000PK2S4N4) befinden sich Bonuslevel und Cap bei 240 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, den 17. Dezember 2027, aktivierte Barriere liegt bei 140 Euro. Beim Airbus-Aktienkurs von 194,26 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 198,63 Euro erwerben.

    Die Chancen: Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 198,63 Euro kaufen können, ermöglicht es bis zum Dezember 2027 einen Bruttoertrag von 20,83 Prozent (gleich 16 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 27,93 Prozent auf 140 Euro oder darunter fällt.

    Die Risiken: Berührt der Kurs der Airbus-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 140 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag fixierten Schlusskurs der Aktie, maximal mit dem Cap, zurückbezahlt. Wird dieser unterhalb von 198,63 Euro festgestellt, dem Kaufkurs des Zertifikates, dann werden Anleger einen Verlust erleiden.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Airbus-Aktien oder von Anlageprodukten auf Airbus-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.






    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Seitwärtsrendite Airbus-Zertifikat mit 21%-Chance und 28% Sicherheitspuffer Bonus-Zertifikat mit Cap
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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