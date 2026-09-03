🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Umfrage

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mehrheit der Deutschen betrachtet Russland als Bedrohung

    Für Sie zusammengefasst
    • Mehrheit sieht Russland als Sicherheitsgefahr
    • Im Westen wird Russland häufiger als Bedrohung gesehen
    • 42 Prozent halten Waffenhilfe für zu weitgehend
    Umfrage - Mehrheit der Deutschen betrachtet Russland als Bedrohung
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Angesichts von Drohnen-Vorfällen und Ukraine-Krieg wird Russland von den Menschen in Deutschland einer Umfrage zufolge mehrheitlich als Gefahr für die Sicherheit im Land betrachtet. 56 Prozent der Befragten des aktuellen ARD-"Deutschlandtrends" meinen, dass die Bundesrepublik derzeit sehr stark oder stark von Russland bedroht sei. 39 Prozent halten Russland dagegen für kaum eine oder gar keine Bedrohung.

    Deutlich unterschiedlich blicken die Menschen im Westen und Osten der Republik auf das Riesenreich im Osten: Während 59 Prozent der Befragten in den westdeutschen Bundesländern Russland als starke oder sehr starke Bedrohung für die deutsche Sicherheit wahrnehmen, sind es in den ostdeutschen Ländern nur 42 Prozent. Für 36 Prozent der Westdeutschen ist die Sicherheit im Land durch Russland wenig oder gar nicht bedroht, bei den Ostdeutschen sind es hingegen 47 Prozent.

    Drohnen-Vorfall am Flughafen Leipzig/Halle und der Ukraine-Krieg

    Für den ARD-"Deutschlandtrend" hat Infratest dimap diesmal 1.319 Wahlberechtigte befragt. Das Institut gibt die Fehlertoleranz der repräsentativen Umfrage mit zwei bis drei Prozentpunkten an.

    Die Befragung fand von Montag bis Mittwoch statt - währenddessen hatte die Bundesregierung am Dienstag den russischen Staat für einen misslungenen Anschlag mit einer Sprengstoff-Drohne auf dem Flughafen Leipzig/Halle verantwortlich gemacht und Sanktionsmaßnahmen angekündigt. Der Kreml streitet eine Beteiligung an dem Vorfall ab.

    Russland führt seit nunmehr viereinhalb Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Deutschland hilft der Ukraine seit Beginn des Krieges politisch und militärisch und gilt inzwischen als der wichtigste Unterstützer des Landes. Die deutsche Unterstützung der Ukraine mit Waffen halten aktuell 38 Prozent der Befragten für angemessen. 14 Prozent geht sie nicht weit genug, 42 Prozent dagegen zu weit - letzterer ist der höchste Wert, den Infratest dimap in dieser Hinsicht seit Beginn des Ukraine-Kriegs gemessen hat./trs/DP/jha







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Umfrage Mehrheit der Deutschen betrachtet Russland als Bedrohung Angesichts von Drohnen-Vorfällen und Ukraine-Krieg wird Russland von den Menschen in Deutschland einer Umfrage zufolge mehrheitlich als Gefahr für die Sicherheit im Land betrachtet. 56 Prozent der Befragten des aktuellen ARD-"Deutschlandtrends" …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     