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    Aktien Europa Schluss

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    EuroStoxx erholt sich etwas - Rückenwind aus den USA

    Für Sie zusammengefasst
    • EuroStoxx 50 stabilisiert sich nach Verlusten
    • US-Inflationsaussagen geben den Märkten Rückenwind
    • EuroStoxx steigt 0,32 Prozent auf 6.382,59 Punkte
    Aktien Europa Schluss - EuroStoxx erholt sich etwas - Rückenwind aus den USA
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat sich nach seinen jüngsten Verlusten stabilisiert. Etwas Rückenwind kam am Donnerstag aus den USA, wo Aussagen eines Notenbankmitglieds zur Inflationsentwicklung positiv aufgenommen worden waren.

    Der Eurozonen-Leitindex stieg um 0,32 Prozent auf 6.382,59 Punkte. Außerhalb des gemeinsamen Währungsraums legte der Schweizer Leitindex SMI um 0,22 Prozent auf 14.394,77 Punkte zu. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,70 Prozent auf 10.831,52 Zähler nach oben.

    Christopher Waller, Mitglied des Gouverneursrats der US-Notenbank, hatte sich optimistisch geäußert, dass der Preisdruck in den USA Anzeichen einer Entspannung zeigt. Er signalisierte seine Bereitschaft, ein Beibehalten der Leitzinsen zu unterstützen./la/he






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