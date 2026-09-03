Fed-Mitglied Waller hat heute klargemacht, dass er die Zinsen nicht anheben möchte, wenn die Inflation nicht weiter anzieht - daraufhin steigt Gold, die Kapitalmarkt-Zinsen fallen, und auch die Aktienmärkte steigen. Der Dollar dagegen fällt - auch nachdem heute wieder zugunsten des Yen (mit Unterstützung von US-Finanzminister Bessent?) interveniert wurde. Dabei nimmt der inflationäre Druck nicht nur in den USA schon alleine wegen des Ölpreises, vor allem aber wegen der Rekordpreise bei Diesel konstant zu! Zuletzt waren auch die Lebensmittelpreise stark gestiegen - auch die heutigen ISM-Daten zeigen eine weitere Beschleunigung der Inflation. Wenn Fed-Mitglied Waller von "Disinflation" spricht, dann ist das vor allem Hoffnung ohne Fakten-Basis - er hilft damit Bessent, die Kapitalmarkt-Zinsen zu drücken und sendet ein verheerendes Signal für die Glaubwürdigkeit der US-Notenbank Fed..

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Das Video "US-Notenbank Fed, Bessent: Zinsen - sie stecken alle unter einer Decke!" sehenn Sie hier..