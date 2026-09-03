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    Marktgeflüster

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    US-Notenbank Fed, Bessent: Zinsen - sie stecken alle unter einer Decke!

    Der Dollar dagegen fällt - auch nachdem heute wieder zugunsten des Yen (mit Unterstützung von US-Finanzminister Bessent?) interveniert wurde. Dabei nimmt der inflationäre Druck zu

    Fed-Mitglied Waller hat heute klargemacht, dass er die Zinsen nicht anheben möchte, wenn die Inflation nicht weiter anzieht - daraufhin steigt Gold, die Kapitalmarkt-Zinsen fallen, und auch die Aktienmärkte steigen. Der Dollar dagegen fällt - auch nachdem heute wieder zugunsten des Yen (mit Unterstützung von US-Finanzminister Bessent?) interveniert wurde. Dabei nimmt der inflationäre Druck nicht nur in den USA schon alleine wegen des Ölpreises, vor allem aber wegen der Rekordpreise bei Diesel konstant zu! Zuletzt waren auch die Lebensmittelpreise stark gestiegen - auch die heutigen ISM-Daten zeigen eine weitere Beschleunigung der Inflation. Wenn Fed-Mitglied Waller von "Disinflation" spricht, dann ist das vor allem Hoffnung ohne Fakten-Basis - er hilft damit Bessent, die Kapitalmarkt-Zinsen zu drücken und sendet ein verheerendes Signal für die Glaubwürdigkeit der US-Notenbank Fed..

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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Marktgeflüster US-Notenbank Fed, Bessent: Zinsen - sie stecken alle unter einer Decke! Fed-Mitglied Waller hat heute klargemacht, dass er die Zinsen nicht anheben möchte, wenn die Inflation nicht weiter anzieht - daraufhin steigt Gold, die Kapitalmarkt-Zinsen fallen, und auch die Aktienmärkte steigen
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