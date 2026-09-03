Wolters Kluwer Aktie steigt am 03.09.2026 kräftig

Anleger bei Wolters Kluwer können sich heute freuen: Die Aktie legt um +3,78 % zu und notiert bei 70,61€. Die Wolters Kluwer Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -2,95 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 70,61€. Wie bewerten Analysten die Aussichten der Aktie?

Wolters Kluwer ist ein globaler Informations- und Softwareanbieter für Recht, Steuern, Gesundheit und Finanzen. Kernprodukte sind Fachdatenbanken, Workflow-Software, Compliance- und Entscheidungsunterstützungslösungen. Starke Marktstellung in Nischen mit hoher Regulierung. Wichtige Konkurrenten: RELX (LexisNexis), Thomson Reuters, Bloomberg. USP: tiefe Fachinhalte kombiniert mit spezialisierter RegTech- und Workflow-Software.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer bereits seit drei Monaten in Wolters Kluwer investiert ist, kann sich über eine Rendite von +9,96 % freuen - der heutige Anstieg reiht sich nahtlos ein.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,42 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,32 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -23,37 % verloren.

Während Wolters Kluwer heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Eurozone 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,32 %. Damit gehört Wolters Kluwer heute zu den auffälligeren Werten.

Wolters Kluwer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,42 % 1 Monat +0,32 % 3 Monate +9,96 % 1 Jahr -35,06 %

Informationen zur Wolters Kluwer Aktie

Stand: 03.09.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 233 Mio. Wolters Kluwer Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,42 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 03.09.2026 im Eurozone 50.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Wolters Kluwer?

S&P Global, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,76 %.

Lohnt sich ein Investment in die Wolters Kluwer Aktie?

Ob die Wolters Kluwer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Wolters Kluwer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.