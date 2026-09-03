Gan & Lee und die Menarini Group schließen Partnerschaft zur Weiterentwicklung von Bofanglutide in Europa

PEKING und FLORENZ, Italien, 3. September 2026 /PRNewswire/ -- Gan & Lee Pharmaceuticals („Gan & Lee"; Börsenkürzel: 603087.SH) gab bekannt, dass es einen exklusiven Lizenzvertrag mit dem multinationalen Biopharmaunternehmen The Menarini Group („Menarini") abgeschlossen hat. Im Rahmen der Vereinbarung werden die Parteien bei der Zulassung und Vermarktung des von Gan & Lee eigenständig entwickelten Glucagon-ähnlichen Peptid-1-Rezeptoragonisten (GLP-1 RA) Bofanglutide (Entwicklungscode: GZR18) zusammenarbeiten; der Wirkstoff, der derzeit zur Behandlung von Erwachsenen mit Adipositas oder Übergewicht entwickelt wird, wird alle zwei Wochen verabreicht.

Im Rahmen der Vereinbarung hat Gan & Lee Anspruch auf eine Vorauszahlung in Höhe von 62 Millionen Euro, Meilensteinzahlungen in Höhe von insgesamt bis zu 664 Millionen Euro sowie Lizenzgebühren im zweistelligen Prozentbereich auf den Nettoumsatz im Lizenzgebiet. Der potenzielle Gesamtwert der Transaktion beläuft sich auf bis zu 726 Millionen Euro (ohne Lizenzgebühren).

Menarini wird für die Zulassungsanträge und die Vermarktung im Lizenzgebiet in insgesamt 39 Ländern verantwortlich sein: die 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union, Großbritannien, die Schweiz, Norwegen, Island, Liechtenstein und die Balkanstaaten.

Die Vereinbarung stellt einen strategischen Meilenstein für Menarini dar, deren Ziel es ist, ihre Präsenz im Bereich der Stoffwechselerkrankungen auszubauen – einem wichtigen Bereich, der eine immer größere Gruppe von Patientinnen und Patienten betrifft, die auf entsprechende Therapien angewiesen sind.

Bofanglutide ist ein von Gan & Lee eigenständig entwickeltes Prüfpräparat der chinesischen Klasse 1. Das Hauptmerkmal ist ein zweiwöchentliches subkutanes Dosierungsschema, wodurch die Verabreichungshäufigkeit im Vergleich zu einmal wöchentlich verabreichten GLP-1 RAs um 50 % reduziert wird. Sowohl die zulassungsrelevante Phase-3-Studie in China als auch die Phase-2-Studie in den USA zur Gewichtsregulierung bei Erwachsenen mit Adipositas oder Übergewicht erreichten ihre primären Endpunkte und belegten damit die Wirksamkeit bei der Gewichtsabnahme sowie ein mit anderen Therapien der GLP-1RA-Klasse übereinstimmendes Verträglichkeitsprofil.