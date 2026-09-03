Ringen um Commerzbank
Boris Rhein trifft Unicredit-Chef
- Rhein fordert Frankfurter Sitz der Commerzbank
- Frankfurt soll zentrale Bankfunktionen behalten
- Orcel plant Einsparungen und tausende Stellen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat Unicredit -Chef Andrea Orcel getroffen und ihm angesichts der geplanten Commerzbank -Übernahme eine Reihe von Forderungen dargelegt. Ein Sprecher der italienischen Großbank, die sich Zugriff auf fast 50 Prozent der Commerzbank-Anteile gesichert hat, bestätigte den Austausch und sprach von "konstruktiven Gesprächen": "Wir haben in den letzten Wochen sehr deutlich gemacht, dass wir den direkten Austausch mit der Regierung suchen. Wir schätzen daher den direkten Austausch mit Ministerpräsident Rhein sehr."
Wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr, fordert die hessische Landesregierung, dass der rechtliche Sitz und der Vorstand der Commerzbank in Frankfurt bleiben und die Bank als Aktiengesellschaft deutschen Rechts bestehen soll. Wichtige Funktionen für das Bankgeschäft müssten in Frankfurt bleiben, und es dürfe keine Übertragung des Firmenkundengeschäfts an die Hypovereinsbank (HVB) geben. Zudem habe Rhein die Bedeutung der Commerzbank und ihrer Jobs für den Finanzstandort Frankfurt betont.
Treffen vor Gespräch zwischen Klingbeil und Orcel
In das Übernahmeringen um die Commerzbank kommt damit zunehmend Bewegung auch auf politischer Ebene. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat Orcel für den 14. September zu einem Gespräch nach Berlin eingeladen. Der Bund hat mit seinem Anteil von gut zwölf Prozent an der Commerzbank - eine Folge der staatlichen Rettung des Instituts in der Finanzkrise - ein Wort bei dem Übernahmeringen mitzureden.
Orcel sieht bei einer Übernahme der Commerzbank Potenzial für Milliardeneinsparungen inklusive des Abbaus Tausender Stellen. Er will zudem das Auslandsnetz der Commerzbank beschneiden. Bei der Commerzbank herrschen Sorgen vor einem Kahlschlag. Zudem gibt es in Frankfurt Befürchtungen, dass die Commerzbank perspektivisch mit der HVB verschmolzen werden könnte und dann auch München als Hauptsitz in Frage käme./als/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,70 % und einem Kurs von 41,50 auf Tradegate (03. September 2026, 19:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -10,69 %/+3,79 % bedeutet.
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Die Wahrscheinlichkeit eines höheren Angebots durch UniCredit ist realistisch, aber sie hängt von drei Bedingungen ab, die alle gleichzeitig erfüllt sein müssen. UniCredit wird nur dann mehr zahlen, wenn sie dadurch die Kontrolle über die Commerzbank gewinnen können. Kontrolle ist für UniCredit der eigentliche Wert: Sie bringt Marktanteile im deutschen Privat- und Firmenkundengeschäft, eröffnet Zugang zum Mittelstand und ermöglicht milliardenschwere Synergien durch IT‑Zusammenlegung, Filialabbau und Effizienzgewinne. Ohne Kontrolle wäre ein höheres Angebot für UniCredit wirtschaftlich sinnlos – es wäre nur ein teures Minderheiteninvestment.
Der zweite Faktor ist die Politik. Der Bund hält rund 15 % der Commerzbank und ist damit der entscheidende Gatekeeper. Wirtschaftlich betrachtet spricht vieles dafür, dass Deutschland seinen Anteil veräußert: Der Staat braucht Geld, die Commerzbank ist kein strategisches Asset, und die EU‑Institutionen unterstützen die Bildung größerer europäischer Banken. Politisch jedoch kann der Bund blockieren – aus Angst vor einem „Ausverkauf deutscher Banken“, wegen Gewerkschaften, Lobbydruck oder Wahlzyklen. Nur wenn der Bund signalisiert, dass er verkaufsbereit ist, wird UniCredit überhaupt ein höheres Angebot in Erwägung ziehen.
Der dritte Faktor ist der UniCredit‑Kurs. Auch wenn der Kurs schwanken kann, bleibt er ein zentraler Hebel: Das Umtauschverhältnis von 0,485 UniCredit‑Aktien je Commerzbank‑Aktie bedeutet, dass ein hoher UniCredit‑Kurs das Angebot automatisch wertvoller macht. Je höher UniCredit steht, desto weniger zusätzlichen finanziellen Aufwand braucht Orcel, um ein verbessertes Angebot attraktiv erscheinen zu lassen. Ein starker UniCredit‑Kurs macht ein höheres Angebot also leichter finanzierbar und politisch besser vermittelbar.
Erst wenn alle drei Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind – UniCredit will Kontrolle, der Bund blockiert nicht, und der UniCredit‑Kurs bleibt stark – wird ein höheres Angebot wahrscheinlich. Fehlt nur eine dieser Bedingungen, wird UniCredit keinen Cent mehr zahlen. Deshalb ist ein höheres Angebot zwar realistisch, aber kein Automatismus. Es ist ein Dreifach‑Trigger: Strategie, Politik und Markt müssen gleichzeitig passen.
Zahlen sehen sehr gut aus - ich erwarte die >40 € in den nächsten Tagen, bei normalem Gesamtmarkt. 📈
Lieber seniortrader