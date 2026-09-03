Börsen Update
Börsen Update USA - 03.09. - US Tech 100 stark +1,23 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.
Der US 30 steht aktuell (19:59:43) bei 53.676,50 PKT und steigt um +1,15 %.
Top-Werte: Salesforce +2,55 %, Goldman Sachs Group +2,46 %, NVIDIA +2,31 %, Walmart +2,29 %, Procter & Gamble -0,71 %
Flop-Werte: 3M -1,18 %, McDonald's -1,00 %, Cisco Systems -0,76 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 29.497,08 PKT und steigt um +1,23 %.
Top-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +14,03 %, SpaceX +7,75 %, Palantir +7,28 %, Tesla +7,15 %, Axon Enterprise +5,19 %
Flop-Werte: The Kraft Heinz Company -3,46 %, Datadog Registered (A) -3,21 %, Lumentum Holdings -3,01 %, Mondelez International Registered (A) -2,84 %, GE Healthcare Technologies -2,74 %
Der US 500 bewegt sich bei 7.749,17 PKT und steigt um +1,08 %.
Top-Werte: Robinhood Markets Registered (A) +14,19 %, NetApp +10,19 %, Coinbase +9,62 %, Palantir +7,28 %, Tesla +7,15 %
Flop-Werte: Campbell Soup -9,77 %, CIENA -9,59 %, Tyson Foods (A) -7,64 %, Charter Communications Registered (A) -5,77 %, Moderna -4,70 %
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