🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBechtle AktievorwärtsNachrichten zu Bechtle

    Besonders beachtet!

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bechtle Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 03.09.2026

    Am 03.09.2026 ist die Bechtle Aktie, bisher, um +3,65 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Bechtle Aktie.

    Besonders beachtet! - Bechtle Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 03.09.2026
    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photography - picture alliance

    Bechtle ist ein führender IT-Systemhaus- und E-Commerce-Anbieter für Geschäftskunden in Europa. Leistungen: IT-Infrastruktur, Cloud-Services, Managed Services, Software-Lösungen, Beratung. Starke Marktstellung im DACH-Raum, Fokus auf Mittelstand und öffentliche Hand. Wichtige Wettbewerber: Cancom, Computacenter, CDW, SoftwareOne. USP: breite Herstellerpartnerschaften, dezentrales Netz regionaler Systemhäuser, Kombination aus Beratung und Online-Handel.

    Kursentwicklung im Detail: So steht die Bechtle Aktie am 03.09.2026

    Die Bechtle Aktie konnte bisher um +3,65 % auf 36,92 zulegen. Das sind +1,30  mehr als am letzten Handelstag. Die Bechtle Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -2,09 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 36,92. Wie bewerten Analysten die Aussichten der Aktie?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Bechtle!
    Long
    30,54€
    Basispreis
    0,64
    Ask
    × 5,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    41,81€
    Basispreis
    0,51
    Ask
    × 7,22
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Bechtle Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +5,91 %.

    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bechtle Aktie damit um -2,38 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,86 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -18,16 % verloren.

    Zum Vergleich: Der TecDAX bewegt sich heute nur um +0,17 %. Bechtle entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

    Bechtle Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,38 %
    1 Monat -0,86 %
    3 Monate +5,91 %
    1 Jahr -4,70 %
    Stand: 03.09.2026, 20:00 Uhr

    Informationen zur Bechtle Aktie

    Es gibt 126 Mio. Bechtle Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,65 Mrd.EUR € wert.

    Börsen im Rallye-Modus: MDAX & US-Indizes ziehen DAX klar davon


    An den Börsen dominieren heute klare Gewinner: Vor allem MDAX und SDAX ziehen kräftig an, während der TecDAX hinterherläuft und die US-Indizes den Takt vorgeben.

    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 03.09.2026


    Top- und Flop-Aktien am 03.09.2026 im TecDAX.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Bechtle

    Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,92 %. CANCOM SE notiert im Plus, mit +0,67 %. Accenture Registered (A) notiert im Plus, mit +3,49 %. Computacenter verliert -0,80 %

    Bechtle Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Bechtle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bechtle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Bechtle

    +3,48 %
    -3,27 %
    -0,45 %
    +6,43 %
    -4,49 %
    -20,34 %
    -43,38 %
    +110,45 %
    +613,76 %
    ISIN:DE0005158703WKN:515870
    Bechtle direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Bechtle Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 03.09.2026 Am 03.09.2026 ist die Bechtle Aktie, bisher, um +3,65 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Bechtle Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     