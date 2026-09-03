Bechtle Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 03.09.2026

Die Bechtle Aktie konnte bisher um +3,65 % auf 36,92€ zulegen. Das sind +1,30 € mehr als am letzten Handelstag. Die Bechtle Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -2,09 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 36,92€. Wie bewerten Analysten die Aussichten der Aktie?

Bechtle ist ein führender IT-Systemhaus- und E-Commerce-Anbieter für Geschäftskunden in Europa. Leistungen: IT-Infrastruktur, Cloud-Services, Managed Services, Software-Lösungen, Beratung. Starke Marktstellung im DACH-Raum, Fokus auf Mittelstand und öffentliche Hand. Wichtige Wettbewerber: Cancom, Computacenter, CDW, SoftwareOne. USP: breite Herstellerpartnerschaften, dezentrales Netz regionaler Systemhäuser, Kombination aus Beratung und Online-Handel.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Bechtle Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +5,91 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bechtle Aktie damit um -2,38 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,86 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -18,16 % verloren.

Zum Vergleich: Der TecDAX bewegt sich heute nur um +0,17 %. Bechtle entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

Bechtle Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,38 % 1 Monat -0,86 % 3 Monate +5,91 % 1 Jahr -4,70 %

Informationen zur Bechtle Aktie

Stand: 03.09.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 126 Mio. Bechtle Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,65 Mrd.EUR € wert.

An den Börsen dominieren heute klare Gewinner: Vor allem MDAX und SDAX ziehen kräftig an, während der TecDAX hinterherläuft und die US-Indizes den Takt vorgeben.

Top- und Flop-Aktien am 03.09.2026 im TecDAX.

So schlagen sich die Wettbewerber von Bechtle

Capgemini, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,92 %. CANCOM SE notiert im Plus, mit +0,67 %. Accenture Registered (A) notiert im Plus, mit +3,49 %. Computacenter verliert -0,80 %

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Ob die Bechtle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bechtle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.