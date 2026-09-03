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    Bitcoin steigt vorübergehend über 81.000 US-Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Bitcoin steigt zeitweise auf über 81.000 US-Dollar
    • Nachlassende Zinssorgen stützen den Bitcoin
    • Bitcoin bleibt deutlich unter Jahres- und Rekordhoch
    Bitcoin steigt vorübergehend über 81.000 US-Dollar
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Bitcoins ist am Donnerstag im Handelsverlauf weiter gestiegen. Auf der Handelsplattform Bitstamp wurden für einen Bitcoin vorübergehend gut 81.000 US-Dollar gezahlt. Zuletzt lag der Kurs leicht darunter.

    Ein Mix aus nachlassenden Zinssorgen, institutionellem Interesse und der Hoffnung auf politischen Rückenwind aus Washington fungierten als Zünglein an der Waage, schrieb Timo Emden, Chefmarktanalyst bei Captrader. Der jüngste Charaktertest scheine damit fürs Erste überstanden.

    Der Bitcoin liegt aber weiter deutlich unter seinem Jahreshoch, dass er im Januar bei knapp 98.000 Dollar erreicht hatte. Im Herbst 2025 war er auf ein Rekordhoch von gut 126.000 Dollar gestiegen./he/la






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    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um mögliche weitere Kursrückgänge und Einstiegszonen zwischen etwa 70.000 und 80.000 US-Dollar; teils werden auch 50.000 oder 35.000 Dollar für Nachkäufe erwartet, während andere diese Tiefs bezweifeln. Langfristig gelten Bitcoin-Kurse von 300.000 Dollar als möglich, bei einem Anlagehorizont von drei bis fünf Jahren. Als Fundament werden das begrenzte Angebot von 21 Millionen BTC und mögliche Fiat-Inflation genannt. Die undurchsichtige Lage bei Strategy sorgt für zusätzliche Unsicherheit.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bitcoin eingestellt.

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    dpa-AFX
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