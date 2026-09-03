Bitcoin steigt vorübergehend über 81.000 US-Dollar
- Bitcoin steigt zeitweise auf über 81.000 US-Dollar
- Nachlassende Zinssorgen stützen den Bitcoin
- Bitcoin bleibt deutlich unter Jahres- und Rekordhoch
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Bitcoins ist am Donnerstag im Handelsverlauf weiter gestiegen. Auf der Handelsplattform Bitstamp wurden für einen Bitcoin vorübergehend gut 81.000 US-Dollar gezahlt. Zuletzt lag der Kurs leicht darunter.
Ein Mix aus nachlassenden Zinssorgen, institutionellem Interesse und der Hoffnung auf politischen Rückenwind aus Washington fungierten als Zünglein an der Waage, schrieb Timo Emden, Chefmarktanalyst bei Captrader. Der jüngste Charaktertest scheine damit fürs Erste überstanden.
Der Bitcoin liegt aber weiter deutlich unter seinem Jahreshoch, dass er im Januar bei knapp 98.000 Dollar erreicht hatte. Im Herbst 2025 war er auf ein Rekordhoch von gut 126.000 Dollar gestiegen./he/la
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Community Beiträge zu Bitcoin - BTC~USD
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Würde mich interessieren, was die Gründe dafür sind…
Vielleicht sind ja schon ein paar auf dem Trip, dass wenn Frankreich seine Schulden bei der Nationalbank löscht, dass Papier- und Buchgeld auch nicht viel anderes sind, als Bitcoin…nur eben mit dem Nachteil, dass das Geld auf das Staatsgebiet limitiert ist und regelmäßig und immer heftiger verwässert wird…
Ok, hinter Bitcoin steht gar keine Staatsgewalt und jeder Staat kann Bitcoin bei sich verbieten.
Aber wenn sie damit anfangen, schießt der Kurs meiner Meinung nach erst recht nach oben, weil dann klar ist, dass Bitcoin eine echte Konkurrenz zu nationalen Währungen darstellt 😉
Und noch weitere Vorteile hat der Bitcoin - aber die kennen wir ja alle 😉
In einem solchen Szenario werden wir wohl eher den Bitcoin als Tenbagger in kurzer Zeit erleben. Und dann kommt es darauf an, investiert zu sein bevor es knallt..
Aber ja, sollte der Kurs nochmal stark runter werd ich nochmal richtig viel Papiergeld in Bitcoin umwandeln - zumindest für meine Verhältnisse 😉