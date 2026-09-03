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    Besonders beachtet!

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    CIENA Aktie deutlicher Kursrutsch - -10,74 % - 03.09.2026

    Kursbewegung von -10,74 % bei CIENA am 03.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - CIENA Aktie deutlicher Kursrutsch - -10,74 % - 03.09.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Ciena ist ein US-Netzwerkausrüster für Telekom- und Cloudanbieter. Kernprodukte sind optische Transporttechnik, Routing/Switching, Automations- und Softwarelösungen für Hochgeschwindigkeitsnetze. Starke Position im Markt für optische Übertragung (DWDM). Wichtige Wettbewerber: Nokia, Huawei, Cisco, Infinera. USP: technologische Führerschaft bei Hochbitraten, offene, softwaredefinierte Netze.

    Wie hat sich die CIENA-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Rote Vorzeichen bei CIENA: Der Kurs rutscht um -10,74 % auf 272,70 ab. Der Kursrückgang der CIENA Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,18 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -10,74 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei CIENA, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -50,66 % Verlust nach sich zog.

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    Allein seit letzter Woche ist die CIENA Aktie damit um -23,25 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,15 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +53,21 % gewonnen.

    Zum Vergleich: Der US 500 notiert heute lediglich +1,11 % im Plus-Minus-Bereich. CIENA entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

    CIENA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -23,25 %
    1 Monat -19,15 %
    3 Monate -50,66 %
    1 Jahr +286,69 %
    Stand: 03.09.2026, 21:00 Uhr

    Informationen zur CIENA Aktie

    Es gibt 142 Mio. CIENA Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,54 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update USA - 03.09. - US Tech 100 stark +1,23 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

    Börsenstart USA - 03.09. - US 30 stark +0,79 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Ciena Reports Fiscal Third Quarter 2026 Financial Results


    Ciena Corporation (NYSE: CIEN) today announced financial results for its fiscal third quarter ended August 1, 2026. "Today’s outstanding financial performance demonstrates Ciena’s leadership in providing industry-leading, high-speed connectivity …

    So schlagen sich die Wettbewerber von CIENA

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,95 %. Telefon L.M.Ericsson (B) notiert im Plus, mit +0,46 %. Nokia notiert im Minus, mit -1,38 %.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die CIENA Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur CIENA Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    CIENA

    -11,80 %
    -24,34 %
    -19,51 %
    -51,15 %
    +282,43 %
    +593,51 %
    +537,07 %
    +1.440,76 %
    +863,93 %
    ISIN:US1717793095WKN:A0LDA7
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