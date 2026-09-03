CIENA Aktie deutlicher Kursrutsch - -10,74 % - 03.09.2026

Rote Vorzeichen bei CIENA: Der Kurs rutscht um -10,74 % auf 272,70€ ab. Der Kursrückgang der CIENA Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,18 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -10,74 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Ciena ist ein US-Netzwerkausrüster für Telekom- und Cloudanbieter. Kernprodukte sind optische Transporttechnik, Routing/Switching, Automations- und Softwarelösungen für Hochgeschwindigkeitsnetze. Starke Position im Markt für optische Übertragung (DWDM). Wichtige Wettbewerber: Nokia, Huawei, Cisco, Infinera. USP: technologische Führerschaft bei Hochbitraten, offene, softwaredefinierte Netze.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei CIENA, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -50,66 % Verlust nach sich zog.

Allein seit letzter Woche ist die CIENA Aktie damit um -23,25 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,15 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +53,21 % gewonnen.

Zum Vergleich: Der US 500 notiert heute lediglich +1,11 % im Plus-Minus-Bereich. CIENA entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

CIENA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -23,25 % 1 Monat -19,15 % 3 Monate -50,66 % 1 Jahr +286,69 %

Informationen zur CIENA Aktie

Stand: 03.09.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 142 Mio. CIENA Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,54 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Ciena Corporation (NYSE: CIEN) today announced financial results for its fiscal third quarter ended August 1, 2026. "Today’s outstanding financial performance demonstrates Ciena’s leadership in providing industry-leading, high-speed connectivity …

So schlagen sich die Wettbewerber von CIENA

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,95 %. Telefon L.M.Ericsson (B) notiert im Plus, mit +0,46 %. Nokia notiert im Minus, mit -1,38 %.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die CIENA Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur CIENA Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.