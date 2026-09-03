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    Quantinuum unterzeichnet unverbindliche Absichtserklärung mit Aramco zur Erforschung von Synergien durch die Nutzung von Forschung, Anwendungen und Fachwissen im Bereich des industriellen Quantencomputings

    Die unverbindliche Absichtserklärung (MOU) zielt darauf ab, Innovation und operative Exzellenz im Energiesektor zu fördern.

    RIAD, Saudi-Arabien, 3. September 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum, ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, gab heute die Unterzeichnung einer unverbindlichen Absichtserklärung (MOU) mit Aramco bekannt, einem der weltweit führenden integrierten Energie- und Chemiekonzerne, um eine Reihe industrieller Anwendungsfälle zu untersuchen, die Quantencomputing-Fähigkeiten zu verbessern und die Weichen für eine mögliche Forschungskooperation mit Schwerpunkt auf fehlertolerantem Quantencomputing zu stellen.  

    Im Rahmen der Absichtserklärung beabsichtigen die Unternehmen, erste technische Einarbeitungsmaßnahmen durchzuführen und den Wissensaustausch zu fördern. Zudem werden sie Herausforderungen von Aramco identifizieren, die sich für die Quantencomputing-Forschung eignen könnten, wobei der Schwerpunkt auf der Lösung komplexer Probleme im Bereich Energie und digitale Transformation liegt. Ziel der Zusammenarbeit ist es, zu bewerten, wie zukünftige Generationen von Quantensystemen relevante wissenschaftliche und industrielle Herausforderungen bewältigen können, sowie verschiedene Modalitäten des Quantencomputings zu vergleichen.

    Die Zusammenarbeit ergänzt die bestehenden Initiativen von Aramco, sich als Vorreiter bei der Anwendung fortschrittlicher Quantentechnologien in der Energiebranche zu positionieren, und stärkt damit die Bemühungen des Unternehmens, die digitale Transformation des Sektors zu unterstützen und einen Beitrag zur sich weiterentwickelnden Roadmap für Quantencomputing in der Energiebranche zu leisten.

    „Unternehmen, die davon ausgehen, von Quantencomputing zu profitieren, müssen bereits heute damit beginnen, ihr Fachwissen, ihre Algorithmen und ihre Arbeitsabläufe zu entwickeln", sagte Dr. Rajeeb Hazra, Präsident und CEO von Quantinuum. „Diese Absichtserklärung schafft einen Rahmen für Quantinuum und Aramco, um Fachwissen auszutauschen, wichtige industrielle Herausforderungen zu identifizieren und den Weg für eine vertiefte Forschungszusammenarbeit zu ebnen. Durch die Kombination des wissenschaftlichen und ingenieurtechnischen Know-hows von Aramco mit den integrierten Hardware- und Software-Kompetenzen von Quantinuum wollen wir eine solide Grundlage für die Forschung im Bereich künftiger Generationen des Quantencomputings schaffen."

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    PR Newswire (dt.)
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    Quantinuum unterzeichnet unverbindliche Absichtserklärung mit Aramco zur Erforschung von Synergien durch die Nutzung von Forschung, Anwendungen und Fachwissen im Bereich des industriellen Quantencomputings Die unverbindliche Absichtserklärung (MOU) zielt darauf ab, Innovation und operative Exzellenz im Energiesektor zu fördern. RIAD, Saudi-Arabien, 3. September 2026 /PRNewswire/ - Quantinuum, ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, gab …
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