Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 03.09.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.09.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +15,83 %
Performance 1M: +52,08 %
Tagesperformance: +7,82 %
Performance 1M: +35,30 %
? wallstreetONLINE-Community zu Palantir (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +7,65 %
Performance 1M: +38,79 %
? wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +6,66 %
Performance 1M: +21,24 %
? wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +5,52 %
Performance 1M: -4,75 %
Tagesperformance: +4,90 %
Performance 1M: +11,25 %
Tagesperformance: +4,69 %
Performance 1M: +5,98 %
Tagesperformance: +4,30 %
Performance 1M: +6,88 %
Tagesperformance: +4,13 %
Performance 1M: +5,21 %
? wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,68 %
Performance 1M: +0,57 %
Tagesperformance: +3,19 %
Performance 1M: -5,23 %
? wallstreetONLINE-Community zu PayPal (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,17 %
Performance 1M: -11,46 %
Tagesperformance: -3,04 %
Performance 1M: +20,76 %
Tagesperformance: -2,73 %
Performance 1M: -18,55 %
Tagesperformance: +2,72 %
Performance 1M: -3,11 %
Tagesperformance: +2,70 %
Performance 1M: +9,33 %
Tagesperformance: +2,66 %
Performance 1M: +9,22 %
Tagesperformance: +2,57 %
Performance 1M: +19,56 %
Tagesperformance: -2,41 %
Performance 1M: +2,29 %
Tagesperformance: -2,35 %
Performance 1M: -2,98 %
Tagesperformance: -2,34 %
Performance 1M: -0,82 %
Tagesperformance: -2,31 %
Performance 1M: -20,61 %
Tagesperformance: +2,31 %
Performance 1M: +8,59 %
? wallstreetONLINE-Community zu Marvell Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,24 %
Performance 1M: -0,62 %
Tagesperformance: +2,20 %
Performance 1M: +5,68 %
? wallstreetONLINE-Community zu Microsoft (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -2,12 %
Performance 1M: -6,80 %
Tagesperformance: +2,12 %
Performance 1M: +12,93 %
Tagesperformance: +2,12 %
Performance 1M: -17,52 %
Tagesperformance: -2,08 %
Performance 1M: -19,93 %
Tagesperformance: -2,00 %
Performance 1M: +10,01 %