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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 03.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 03.09.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.09.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    ISIN: US5949724083
    WKN: 722713
    Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +15,83 %.

    Palantir
    Tagesperformance: +7,82 %
    Platz 2
    Performance 1M: +35,30 %
    Chart Palantir
    ISIN: US69608A1088
    WKN: A2QA4J
    Die Palantir Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,82 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Palantir (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die hohe Bewertung der Palantir-Aktie und die Frage, ob das KGV angesichts des starken Kursanstiegs gerechtfertigt ist. Befürworter verweisen darauf, dass bei Wachstums- und Softwareunternehmen Umsatzwachstum und Cashflow aussagekräftiger seien. Fundamentale Unterstützung liefert ein US-Armee-Auftrag über 192 Mio. US-Dollar für acht TITAN-Systeme, der den Übergang von der Prototypen- zur Serienfertigung markiert. Zudem wird die anhaltende Kursstärke mit hoher Aufmerksamkeit erklärt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Palantir eingestellt.

    SpaceX
    Tagesperformance: +7,65 %
    Platz 3
    Performance 1M: +38,79 %
    Chart SpaceX
    ISIN: US84615Q1031
    WKN: A42D4F
    Die SpaceX Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,65 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die widerstandsfähige Kursentwicklung trotz vielfach betonter Überbewertung, mögliche Short-Eindeckungen und Verkäufe früher Investoren nach der Entsperrung. SpaceX wird als Vehikel für Kapitalerhöhungen und Übernahmen gesehen. Zudem werden die Rentabilität orbitaler Rechenzentren und der Marsforschung sowie mögliche Risiken durch eine nachlassende Kooperation mit Anthropic/OpenAI diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SpaceX eingestellt.

    Tesla
    Tagesperformance: +6,66 %
    Platz 4
    Performance 1M: +21,24 %
    Chart Tesla
    ISIN: US88160R1014
    WKN: A1CX3T
    Die Tesla Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,66 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Tesla-Kursanstieg vor der Cybercab-Präsentation und die aus Sicht vieler Diskutanten stark ankündigungsgetriebene, fundamental überhöhte Bewertung. Kritisiert werden schwache Verkaufszahlen in Deutschland im Vergleich zu BYD, mögliche Qualitätsprobleme beim Model Y sowie Zweifel an Teslas FSD-Technik und deren Sicherheit. Dadurch sehen viele die Kursentwicklung von den Geschäftsdaten entkoppelt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

    Axon Enterprise
    Tagesperformance: +5,52 %
    Platz 5
    Performance 1M: -4,75 %
    Chart Axon Enterprise
    ISIN: US05464C1018
    WKN: A2DPZU
    Die Axon Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,52 %.

    CoreWeave Registered (A)
    Tagesperformance: +4,90 %
    Platz 6
    Performance 1M: +11,25 %
    Chart CoreWeave Registered (A)
    ISIN: US21873S1087
    WKN: A413X6
    Die CoreWeave Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,90 %.

    CrowdStrike Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: +4,69 %
    Platz 7
    Performance 1M: +5,98 %
    Chart CrowdStrike Holdings Registered (A)
    ISIN: US22788C1053
    WKN: A2PK2R
    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,69 %.

    Thomson Reuters
    Tagesperformance: +4,30 %
    Platz 8
    Performance 1M: +6,88 %
    Chart Thomson Reuters
    ISIN: CA8849038812
    WKN: A426HV
    Die Thomson Reuters Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,30 %.

    Nebius Group Registered (A)
    Tagesperformance: +4,13 %
    Platz 9
    Performance 1M: +5,21 %
    Chart Nebius Group Registered (A)
    ISIN: NL0009805522
    WKN: A1JGSL
    Die Nebius Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,13 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die positive Kursreaktion nach NVIDIAs Zahlen, weiterhin hohes langfristiges Potenzial und rückläufige Short-Positionen. Fundamental sorgen über 40 Mrd. US-Dollar Kundenverpflichtungen, starkes Umsatzwachstum und die ClickHouse-Beteiligung für Optimismus. Risiken sehen Anleger in hohen Ausbaukosten, Finanzierung und Verwässerung sowie möglichen Verzögerungen durch Energie-, Wasser- und Anwohnerprobleme bei Rechenzentren.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

    The Kraft Heinz Company
    Tagesperformance: -3,68 %
    Platz 10
    Performance 1M: +0,57 %
    Chart The Kraft Heinz Company
    ISIN: US5007541064
    WKN: A14TU4
    Die The Kraft Heinz Company Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,68 %.

    PayPal
    Tagesperformance: +3,19 %
    Platz 11
    Performance 1M: -5,23 %
    Chart PayPal
    ISIN: US70450Y1038
    WKN: A14R7U
    Die PayPal Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,19 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu PayPal (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die stark umstrittene weitere Kursentwicklung der PayPal-Aktie. Optimistische Stimmen erwarten nach der Korrektur einen Anstieg über 70–80 Dollar bis langfristig über 100 Dollar, während andere vor anhaltender Schwäche und Kursen unter 50 Dollar warnen. Technisch gelten 50–54 Dollar als Unterstützung, 62–63 Dollar als Widerstand. Rückkäufe und niedrige Bewertung werden positiv gesehen, Stellenabbau und gescheiterte Deal-Gespräche belasten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PayPal eingestellt.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: -3,17 %
    Platz 12
    Performance 1M: -11,46 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,17 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: -3,04 %
    Platz 13
    Performance 1M: +20,76 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,04 %.

    Datadog Registered (A)
    Tagesperformance: -2,73 %
    Platz 14
    Performance 1M: -18,55 %
    Chart Datadog Registered (A)
    ISIN: US23804L1035
    WKN: A2PSFR
    Die Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,73 %.

    Arm Holdings
    Tagesperformance: +2,72 %
    Platz 15
    Performance 1M: -3,11 %
    Chart Arm Holdings
    ISIN: US0420682058
    WKN: A3EUCD
    Die Arm Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,72 %.

    Copart
    Tagesperformance: +2,70 %
    Platz 16
    Performance 1M: +9,33 %
    Chart Copart
    ISIN: US2172041061
    WKN: 893807
    Die Copart Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,70 %.

    Meta Platforms (A)
    Tagesperformance: +2,66 %
    Platz 17
    Performance 1M: +9,22 %
    Chart Meta Platforms (A)
    ISIN: US30303M1027
    WKN: A1JWVX
    Die Meta Platforms (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,66 %.

    Shopify
    Tagesperformance: +2,57 %
    Platz 18
    Performance 1M: +19,56 %
    Chart Shopify
    ISIN: CA82509L1076
    WKN: A14TJP
    Die Shopify Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,57 %.

    ASML Holding NV NY
    Tagesperformance: -2,41 %
    Platz 19
    Performance 1M: +2,29 %
    Chart ASML Holding NV NY
    ISIN: USN070592100
    WKN: A1J85V
    Die ASML Holding NV NY Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,41 %.

    Mondelez International Registered (A)
    Tagesperformance: -2,35 %
    Platz 20
    Performance 1M: -2,98 %
    Chart Mondelez International Registered (A)
    ISIN: US6092071058
    WKN: A1J4U0
    Die Mondelez International Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,35 %.

    GE Healthcare Technologies
    Tagesperformance: -2,34 %
    Platz 21
    Performance 1M: -0,82 %
    Chart GE Healthcare Technologies
    ISIN: US36266G1076
    WKN: A3D3G6
    Die GE Healthcare Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,34 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: -2,31 %
    Platz 22
    Performance 1M: -20,61 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,31 %.

    Marvell Technology
    Tagesperformance: +2,31 %
    Platz 23
    Performance 1M: +8,59 %
    Chart Marvell Technology
    ISIN: US5738741041
    WKN: A3CNLD
    Die Marvell Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,31 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Marvell Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang und die Frage nach einer Gegenbewegung. Diskutiert werden eine mögliche Übertreibung nach unten, die hohe Bewertung mit einem KGV von etwa 60 bis 80 sowie die Aussicht auf eine längere Seitwärtsphase. Zwar übertrafen Umsatz und Non-GAAP-EPS die Erwartungen, doch Aussagen zu Google-Umsätzen und der Ausblick enttäuschten. Einige verweisen auf Wachstumspotenzial und eine solide Verschuldungsrelation, andere erwägen Abwarten oder Nachkäufe.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Marvell Technology eingestellt.

    Fastenal
    Tagesperformance: +2,24 %
    Platz 24
    Performance 1M: -0,62 %
    Chart Fastenal
    ISIN: US3119001044
    WKN: 887891
    Die Fastenal Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,24 %.

    Microsoft
    Tagesperformance: +2,20 %
    Platz 25
    Performance 1M: +5,68 %
    Chart Microsoft
    ISIN: US5949181045
    WKN: 870747
    Die Microsoft Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,20 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Microsoft (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Microsofts Erholung und weiteres Nachholpotenzial. Fundamental stehen die profitabel wachsende KI-Sparte, starke Azure-Zahlen und hohe Investitionen im Fokus. Der geplante Maia-300-Chip soll die Abhängigkeit von Nvidia senken, gilt aber nicht als Haupttreiber der jüngsten Kursstärke. Charttechnisch wird ein verbessertes Bild mit Goldenem Kreuz gesehen. Anleger diskutieren zudem langfristiges Halten, Gewinnmitnahmen und nachlassendes Vertrauen nach dem letzten Rückgang.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microsoft eingestellt.

    IDEXX Laboratories
    Tagesperformance: -2,12 %
    Platz 26
    Performance 1M: -6,80 %
    Chart IDEXX Laboratories
    ISIN: US45168D1046
    WKN: 888210
    Die IDEXX Laboratories Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,12 %.

    NVIDIA
    Tagesperformance: +2,12 %
    Platz 27
    Performance 1M: +12,93 %
    Chart NVIDIA
    ISIN: US67066G1040
    WKN: 918422
    Die NVIDIA Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,12 %.

    Astera Labs
    Tagesperformance: +2,12 %
    Platz 28
    Performance 1M: -17,52 %
    Chart Astera Labs
    ISIN: US04626A1034
    WKN: A404AF
    Die Astera Labs Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,12 %.

    AppLovin Registered (A)
    Tagesperformance: -2,08 %
    Platz 29
    Performance 1M: -19,93 %
    Chart AppLovin Registered (A)
    ISIN: US03831W1080
    WKN: A2QR0K
    Die AppLovin Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,08 %.

    Constellation Energy
    Tagesperformance: -2,00 %
    Platz 30
    Performance 1M: +10,01 %
    Chart Constellation Energy
    ISIN: US21037T1097
    WKN: A3DCXB
    Die Constellation Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,00 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 03.09.2026 Top- und Flop-Aktien am 03.09.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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