Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 500 am 03.09.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.09.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -11,69 %
Performance 1M: -19,15 %
Tagesperformance: +11,05 %
Performance 1M: -11,90 %
Tagesperformance: +9,40 %
Performance 1M: +31,84 %
Tagesperformance: -9,25 %
Performance 1M: -4,37 %
Tagesperformance: -7,88 %
Performance 1M: -11,77 %
Tagesperformance: +7,64 %
Performance 1M: +35,30 %
? wallstreetONLINE-Community zu Palantir (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +6,68 %
Performance 1M: +21,24 %
? wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +6,21 %
Performance 1M: +10,45 %
Tagesperformance: -5,50 %
Performance 1M: +9,29 %
Tagesperformance: +5,47 %
Performance 1M: -4,75 %
Tagesperformance: +5,45 %
Performance 1M: +5,29 %
Tagesperformance: +5,36 %
Performance 1M: +27,88 %
Tagesperformance: +5,15 %
Performance 1M: +32,61 %
Tagesperformance: +5,03 %
Performance 1M: +24,54 %
? wallstreetONLINE-Community zu ServiceNow (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +4,77 %
Performance 1M: -4,30 %
Tagesperformance: +4,60 %
Performance 1M: +3,80 %
Tagesperformance: +4,39 %
Performance 1M: +5,98 %
Tagesperformance: +4,37 %
Performance 1M: -24,09 %
Tagesperformance: -4,23 %
Performance 1M: +15,67 %
Tagesperformance: +3,92 %
Performance 1M: +3,88 %
Tagesperformance: +3,87 %
Performance 1M: -19,76 %
Tagesperformance: -3,84 %
Performance 1M: +12,12 %
Tagesperformance: +3,80 %
Performance 1M: +22,08 %
Tagesperformance: -3,68 %
Performance 1M: +0,57 %
Tagesperformance: -3,67 %
Performance 1M: +10,20 %
Tagesperformance: +3,54 %
Performance 1M: +6,17 %
Tagesperformance: +3,42 %
Performance 1M: +0,49 %
Tagesperformance: -3,41 %
Performance 1M: +2,75 %
Tagesperformance: -3,31 %
Performance 1M: +7,24 %
Tagesperformance: -3,28 %
Performance 1M: +14,31 %
Tagesperformance: -3,23 %
Performance 1M: +1,71 %
Tagesperformance: -3,13 %
Performance 1M: +174,18 %
? wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,10 %
Performance 1M: -18,55 %
Tagesperformance: -2,93 %
Performance 1M: +20,76 %
Tagesperformance: -2,79 %
Performance 1M: +9,38 %
Tagesperformance: -2,54 %
Performance 1M: +4,49 %
Tagesperformance: -2,42 %
Performance 1M: -2,98 %
Tagesperformance: -2,38 %
Performance 1M: -12,34 %
Tagesperformance: -2,26 %
Performance 1M: +3,18 %