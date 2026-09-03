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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 03.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US 500 am 03.09.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 03.09.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Robinhood Markets Registered (A)
    ISIN: US7707001027
    WKN: A3CVQC
    Die Robinhood Markets Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +13,94 %.

    CIENA
    Tagesperformance: -11,69 %
    Platz 2
    Performance 1M: -19,15 %
    Chart CIENA
    ISIN: US1717793095
    WKN: A0LDA7
    Die CIENA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -11,69 %.

    NetApp
    Tagesperformance: +11,05 %
    Platz 3
    Performance 1M: -11,90 %
    Chart NetApp
    ISIN: US64110D1046
    WKN: A0NHKR
    Die NetApp Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +11,05 %.

    Coinbase
    Tagesperformance: +9,40 %
    Platz 4
    Performance 1M: +31,84 %
    Chart Coinbase
    ISIN: US19260Q1076
    WKN: A2QP7J
    Die Coinbase Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +9,40 %.

    Campbell Soup
    Tagesperformance: -9,25 %
    Platz 5
    Performance 1M: -4,37 %
    Chart Campbell Soup
    ISIN: US1344291091
    WKN: 850561
    Die Campbell Soup Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,25 %.

    Tyson Foods (A)
    Tagesperformance: -7,88 %
    Platz 6
    Performance 1M: -11,77 %
    Chart Tyson Foods (A)
    ISIN: US9024941034
    WKN: 870625
    Die Tyson Foods (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,88 %.

    Palantir
    Tagesperformance: +7,64 %
    Platz 7
    Performance 1M: +35,30 %
    Chart Palantir
    ISIN: US69608A1088
    WKN: A2QA4J
    Die Palantir Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,64 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Palantir (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die hohe Bewertung der Palantir-Aktie und die Frage, ob das KGV angesichts des starken Kursanstiegs gerechtfertigt ist. Befürworter verweisen darauf, dass bei Wachstums- und Softwareunternehmen Umsatzwachstum und Cashflow aussagekräftiger seien. Fundamentale Unterstützung liefert ein US-Armee-Auftrag über 192 Mio. US-Dollar für acht TITAN-Systeme, der den Übergang von der Prototypen- zur Serienfertigung markiert. Zudem wird die anhaltende Kursstärke mit hoher Aufmerksamkeit erklärt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Palantir eingestellt.

    Tesla
    Tagesperformance: +6,68 %
    Platz 8
    Performance 1M: +21,24 %
    Chart Tesla
    ISIN: US88160R1014
    WKN: A1CX3T
    Die Tesla Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,68 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Tesla (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Tesla-Kursanstieg vor der Cybercab-Präsentation und die aus Sicht vieler Diskutanten stark ankündigungsgetriebene, fundamental überhöhte Bewertung. Kritisiert werden schwache Verkaufszahlen in Deutschland im Vergleich zu BYD, mögliche Qualitätsprobleme beim Model Y sowie Zweifel an Teslas FSD-Technik und deren Sicherheit. Dadurch sehen viele die Kursentwicklung von den Geschäftsdaten entkoppelt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

    Oracle
    Tagesperformance: +6,21 %
    Platz 9
    Performance 1M: +10,45 %
    Chart Oracle
    ISIN: US68389X1054
    WKN: 871460
    Die Oracle Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,21 %.

    Charter Communications Registered (A)
    Tagesperformance: -5,50 %
    Platz 10
    Performance 1M: +9,29 %
    Chart Charter Communications Registered (A)
    ISIN: US16119P1084
    WKN: A2AJX9
    Die Charter Communications Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,50 %.

    Axon Enterprise
    Tagesperformance: +5,47 %
    Platz 11
    Performance 1M: -4,75 %
    Chart Axon Enterprise
    ISIN: US05464C1018
    WKN: A2DPZU
    Die Axon Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,47 %.

    Principal Financial Group
    Tagesperformance: +5,45 %
    Platz 12
    Performance 1M: +5,29 %
    Chart Principal Financial Group
    ISIN: US74251V1026
    WKN: 694660
    Die Principal Financial Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,45 %.

    Dell Technologies Registered (C)
    Tagesperformance: +5,36 %
    Platz 13
    Performance 1M: +27,88 %
    Chart Dell Technologies Registered (C)
    ISIN: US24703L2025
    WKN: A2N6WP
    Die Dell Technologies Registered (C) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,36 %.

    Newmont Corporation
    Tagesperformance: +5,15 %
    Platz 14
    Performance 1M: +32,61 %
    Chart Newmont Corporation
    ISIN: US6516391066
    WKN: 853823
    Die Newmont Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,15 %.

    ServiceNow
    Tagesperformance: +5,03 %
    Platz 15
    Performance 1M: +24,54 %
    Chart ServiceNow
    ISIN: US81762P1021
    WKN: A1JX4P
    Die ServiceNow Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,03 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu ServiceNow (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Anstieg der ServiceNow-Aktie und die Erholung des Softwaresektors. Befürworter verweisen auf über 20 % Wachstum, steigende KI-Umsätze, hohe Auftragsbestände und eine erwartete Free-Cashflow-Marge von 35 %. Kursziele liegen teils deutlich über dem aktuellen Niveau. Gleichzeitig wird nach dem Kurssprung vor Rücksetzern und einem weiterhin hohen Bewertungsrisiko gewarnt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ServiceNow eingestellt.

    CBRE Group Registered (A)
    Tagesperformance: +4,77 %
    Platz 16
    Performance 1M: -4,30 %
    Chart CBRE Group Registered (A)
    ISIN: US12504L1098
    WKN: A1JLYH
    Die CBRE Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,77 %.

    Vertiv Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: +4,60 %
    Platz 17
    Performance 1M: +3,80 %
    Chart Vertiv Holdings Registered (A)
    ISIN: US92537N1081
    WKN: A2PZ5A
    Die Vertiv Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,60 %.

    CrowdStrike Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: +4,39 %
    Platz 18
    Performance 1M: +5,98 %
    Chart CrowdStrike Holdings Registered (A)
    ISIN: US22788C1053
    WKN: A2PK2R
    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,39 %.

    PG&E Corporation
    Tagesperformance: +4,37 %
    Platz 19
    Performance 1M: -24,09 %
    Chart PG&E Corporation
    ISIN: US69331C1080
    WKN: 851962
    Die PG&E Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,37 %.

    Albemarle
    Tagesperformance: -4,23 %
    Platz 20
    Performance 1M: +15,67 %
    Chart Albemarle
    ISIN: US0126531013
    WKN: 890167
    Die Albemarle Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,23 %.

    S&P Global
    Tagesperformance: +3,92 %
    Platz 21
    Performance 1M: +3,88 %
    Chart S&P Global
    ISIN: US78409V1044
    WKN: A2AHZ7
    Die S&P Global Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,92 %.

    The Trade Desk Registered (A)
    Tagesperformance: +3,87 %
    Platz 22
    Performance 1M: -19,76 %
    Chart The Trade Desk Registered (A)
    ISIN: US88339J1051
    WKN: A2ARCV
    Die The Trade Desk Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,87 %.

    General Mills
    Tagesperformance: -3,84 %
    Platz 23
    Performance 1M: +12,12 %
    Chart General Mills
    ISIN: US3703341046
    WKN: 853862
    Die General Mills Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,84 %.

    Gartner
    Tagesperformance: +3,80 %
    Platz 24
    Performance 1M: +22,08 %
    Chart Gartner
    ISIN: US3666511072
    WKN: 887957
    Die Gartner Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,80 %.

    The Kraft Heinz Company
    Tagesperformance: -3,68 %
    Platz 25
    Performance 1M: +0,57 %
    Chart The Kraft Heinz Company
    ISIN: US5007541064
    WKN: A14TU4
    Die The Kraft Heinz Company Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,68 %.

    Conagra Brands
    Tagesperformance: -3,67 %
    Platz 26
    Performance 1M: +10,20 %
    Chart Conagra Brands
    ISIN: US2058871029
    WKN: 861259
    Die Conagra Brands Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,67 %.

    Intercontinental Exchange
    Tagesperformance: +3,54 %
    Platz 27
    Performance 1M: +6,17 %
    Chart Intercontinental Exchange
    ISIN: US45866F1049
    WKN: A1W5H0
    Die Intercontinental Exchange Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,54 %.

    Nasdaq Inc. Aktie
    Tagesperformance: +3,42 %
    Platz 28
    Performance 1M: +0,49 %
    Chart Nasdaq Inc. Aktie
    ISIN: US6311031081
    WKN: 813516
    Die Nasdaq Inc. Aktie Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,42 %.

    Boston Scientific
    Tagesperformance: -3,41 %
    Platz 29
    Performance 1M: +2,75 %
    Chart Boston Scientific
    ISIN: US1011371077
    WKN: 884113
    Die Boston Scientific Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,41 %.

    Lyondellbasell Industries
    Tagesperformance: -3,31 %
    Platz 30
    Performance 1M: +7,24 %
    Chart Lyondellbasell Industries
    ISIN: NL0009434992
    WKN: A1CWRM
    Die Lyondellbasell Industries Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,31 %.

    Bunge Global
    Tagesperformance: -3,28 %
    Platz 31
    Performance 1M: +14,31 %
    Chart Bunge Global
    ISIN: CH1300646267
    WKN: A3EYCJ
    Die Bunge Global Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,28 %.

    Dow
    Tagesperformance: -3,23 %
    Platz 32
    Performance 1M: +1,71 %
    Chart Dow
    ISIN: US2605571031
    WKN: A2PFRC
    Die Dow Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,23 %.

    Moderna
    Tagesperformance: -3,13 %
    Platz 33
    Performance 1M: +174,18 %
    Chart Moderna
    ISIN: US60770K1079
    WKN: A2N9D9
    Die Moderna Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,13 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Modernas möglichen Ausbruch aus einem bullischen Dreieck beziehungsweise Wimpel, wobei charttechnisch eher steigende Kurse erwartet werden. Fundamental stützen eine Grippeimpfstoff-Zulassung, positive Krebsdaten, weitere Studienergebnisse und die mRNA-Plattform die optimistische Einschätzung. Die zinsfreie Wandelanleihe über 3 Mrd. US-Dollar gilt als langfristige Finanzierung. Diskutiert werden zudem hohe Leerverkaufspositionen und die Frage, ob der jüngste Kursanstieg übertrieben ist.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.

    Datadog Registered (A)
    Tagesperformance: -3,10 %
    Platz 34
    Performance 1M: -18,55 %
    Chart Datadog Registered (A)
    ISIN: US23804L1035
    WKN: A2PSFR
    Die Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,10 %.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: -2,93 %
    Platz 35
    Performance 1M: +20,76 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,93 %.

    J.M. Smucker
    Tagesperformance: -2,79 %
    Platz 36
    Performance 1M: +9,38 %
    Chart J.M. Smucker
    ISIN: US8326964058
    WKN: 633835
    Die J.M. Smucker Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,79 %.

    McCormick
    Tagesperformance: -2,54 %
    Platz 37
    Performance 1M: +4,49 %
    Chart McCormick
    ISIN: US5797802064
    WKN: 858250
    Die McCormick Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,54 %.

    Mondelez International Registered (A)
    Tagesperformance: -2,42 %
    Platz 38
    Performance 1M: -2,98 %
    Chart Mondelez International Registered (A)
    ISIN: US6092071058
    WKN: A1J4U0
    Die Mondelez International Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,42 %.

    Hormel Foods
    Tagesperformance: -2,38 %
    Platz 39
    Performance 1M: -12,34 %
    Chart Hormel Foods
    ISIN: US4404521001
    WKN: 850875
    Die Hormel Foods Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,38 %.

    Chipotle Mexican Grill
    Tagesperformance: -2,26 %
    Platz 40
    Performance 1M: +3,18 %
    Chart Chipotle Mexican Grill
    ISIN: US1696561059
    WKN: A0ESP5
    Die Chipotle Mexican Grill Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,26 %.

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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US 500 am 03.09.2026 Top- und Flop-Aktien am 03.09.2026 im US 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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