🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    „Saudi, Welcome to Arabia" präsentiert Saudi-Arabiens wachsendes Tourismusangebot auf der WTM Spotlight in Riad

    RIAD, Saudi-Arabien, 3. September 2026 /PRNewswire/ -- „Saudi, Welcome to Arabia" wird an der ersten Ausgabe der „WTM Spotlight Riyadh" teilnehmen, die vom 8. bis 10. September 2026 im Riyadh Front Exhibition & Conference Centre stattfindet. Dort werden internationale Reiseeinkäufer und führende Vertreter der Tourismusbranche zusammenkommen, um Kontakte zu saudischen Tourismusunternehmen zu knüpfen und das wachsende Angebot an Reisezielen und Erlebnissen in Saudi-Arabien zu erkunden.

    Saudi Pavilion WTM London 2026

    Als erste Veranstaltung einer neuen Reihe von WTM-Veranstaltungen mit Schwerpunkt auf Reisezielen wird die „WTM Spotlight Riad" saudischen Tourismusunternehmen eine Plattform bieten, um direkt mit internationalen Einkäufern aus wichtigen Quellmärkten in Kontakt zu treten. Im Rahmen seiner Teilnahme wird „Saudi, Welcome to Arabia" dem internationalen Reisegewerbe das vielfältige touristische Angebot Saudi-Arabiens präsentieren und neue Reiseziele, Entwicklungen und Erlebnisse vorstellen.

    Besucher des Standes „Saudi, Welcome to Arabia" erwartet ein vielfältiges Angebot an touristischen Erlebnissen in ganz Saudi-Arabien, das kulturelle und historische Sehenswürdigkeiten, Reiseziele an der Küste, luxuriöse Unterkünfte, Naturerlebnisse sowie aufstrebende Tourismusdestinationen umfasst. Der Stand bietet internationalen Einkäufern zudem die Gelegenheit, Kontakte zu saudischen Tourismuspartnern zu knüpfen und potenzielle Geschäftsmöglichkeiten zu erkunden.

    Abdullah Al Dakhil, Sprecher der saudischen Tourismusbehörde, sagte: „Die WTM Spotlight Riad bietet Saudi-Arabien eine wichtige Gelegenheit, auf heimischem Boden direkt mit der internationalen Reisebranche in Kontakt zu treten." Die Zusammenführung internationaler Einkäufer mit saudischen Tourismusunternehmen eröffnet wertvolle Möglichkeiten, Partnerschaften aufzubauen, das Marktverständnis zu vertiefen und die Vielfalt der Erlebnisse zu präsentieren, die mittlerweile in ganz Saudi-Arabien angeboten werden.

    „Unsere Teilnahme spiegelt die zunehmende Vielfalt des saudischen Tourismusangebots wider und unterstreicht unser Bestreben, die Beziehungen zur internationalen Reisebranche zu stärken, während wir weiterhin die vielfältigen Reiseziele Saudi-Arabiens als attraktive Optionen für Reisende aus aller Welt positionieren."

    Während der dreitägigen Veranstaltung wird „Saudi, Welcome to Arabia" an hochrangigen Diskussionen und Medienauftritten teilnehmen sowie Treffen mit internationalen Einkäufern und Akteuren der Tourismusbranche abhalten. Im Rahmen der Diskussionen werden Tourismustrends, die Entwicklung von Reisezielen, Marktchancen und die sich wandelnden Bedürfnisse der Reisenden beleuchtet.

    Die „WTM Spotlight Riyadh" bietet internationalen Teilnehmern zudem die Möglichkeit, Saudi-Arabien hautnah zu erleben, und vermittelt tiefere Einblicke in die Reiseziele, die Infrastruktur und die touristischen Angebote, die die wachsende Tourismuswirtschaft des Landes stützen.

    Die Teilnahme von „Saudi, Welcome to Arabia" ist Teil der kontinuierlichen Bemühungen der saudischen Tourismusbehörde, die Beziehungen zu internationalen Reisepartnern zu stärken, die Reichweite der saudischen Destination-Marke zu vergrößern und das wachsende weltweite Interesse in intensivere geschäftliche Beziehungen und künftige Besucherzahlen umzusetzen.

    Über die saudische Tourismusbehörde (STA): Die im Juni 2020 gegründete Saudi Tourism Authority (STA) ist dafür zuständig, die saudischen Tourismusdestinationen weltweit zu vermarkten und das Angebot der Reiseziele durch Programme, Pauschalangebote und Unternehmensförderung weiterzuentwickeln. Zu seinen Aufgaben gehören die Entwicklung der einzigartigen Sehenswürdigkeiten und Reiseziele des Landes, die Ausrichtung von und Teilnahme an Branchenveranstaltungen sowie die Förderung der Marke „Saudi-Arabien" als Reiseziel im In- und Ausland. STA unterhält weltweit 16 Vertretungen und ist in 38 Ländern tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.VisitSaudi.com.   

     

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/saudi-welcome-to-arabia-prasentiert-saudi-arabiens-wachsendes-tourismusangebot-auf-der-wtm-spotlight-in-riad-302869443.html






    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    „Saudi, Welcome to Arabia" präsentiert Saudi-Arabiens wachsendes Tourismusangebot auf der WTM Spotlight in Riad RIAD, Saudi-Arabien, 3. September 2026 /PRNewswire/ - „Saudi, Welcome to Arabia" wird an der ersten Ausgabe der „WTM Spotlight Riyadh" teilnehmen, die vom 8. bis 10. September 2026 im Riyadh Front Exhibition & Conference Centre stattfindet. Dort …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     