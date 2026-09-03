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    Entwarnung am BER - Terminal 1 wieder freigegeben

    Für Sie zusammengefasst
    • BER-Terminal 1 nach Gefahrgut-Alarm wieder offen
    • Verzögerungen und Flugausfälle bis zum Betriebsende
    • Verdächtiger Stoff löste Räumung und Alarm aus
    Entwarnung am BER - Terminal 1 wieder freigegeben
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Nach einer Räumung des Terminals 1 am Hauptstadtflughafen BER wegen eines möglichen Gefahrenguts hat die Flughafengesellschaft Entwarnung gegeben. "Die polizeiliche Maßnahme ist beendet", sagte eine Sprecherin des Flughafens. Das Terminal wurde gegen 20.45 Uhr von der Polizei wieder freigegeben.

    Flugbetrieb blieb eingeschränkt

    "Wegen des Polizeieinsatzes kommt es aktuell noch zu Verzögerungen und vereinzelten Flugausfällen bis zum Betriebsende", schob die Sprecherin nach. Fluggäste sollten daher den aktuellen Flugstatus bei ihrer Airline und auf den Fluganzeigen vor Ort checken. "Der Flugbetrieb war nicht eingestellt", betonte die Sprecherin. Starts und Landungen fanden lediglich eingeschränkt statt. "Am Freitag findet regulärer Flugbetrieb statt."

    Die Fluggäste waren am Donnerstagabend aufgefordert worden, das Gebäude zu verlassen. Nach Angaben der Bundespolizei hatte eine Frau beim Servicepoint der Bundespolizei gesagt, sie habe einen gefährlichen Stoff dabei. "Bei der unbestimmten Substanz konnte eine Gefahr nicht ausgeschlossen werden", sagte der Polizeisprecher. Deswegen wurde der Gefahrgut-Alarm ausgelöst. Kräfte der Feuerwehr untersuchten den Stoff.

    Die Flughafengesellschaft bestätigte den Vorfall: "Wegen des Verdachts auf einen gefährlichen Stoff hat die Bundespolizei gegen 17.45 Uhr einen Gefahrgutalarm ausgelöst", schrieb ein Sprecher des Flughafens. Aus Sicherheitsgründen wurde daher "der öffentliche Bereich des Terminal 1 geräumt". Bereits abfertigungsbereite Maschinen konnten regulär starten, im Anflug befindliche Maschinen konnten weiterhin landen. Lediglich der öffentliche Bereich sei geräumt worden, betonte er. Der Bereich hinter den Sicherheitskontrollen war nicht evakuiert worden.

    Zugverkehr zeitweise unterbrochen

    Die Abfertigung der Fluggäste wurde "so weit wie möglich auf Terminal 2 verlegt", sagte die Sprecherin des Flughafens. In welchem Umfang es zu Verspätungen kam, ließ sie offen. Wegen des Polizeieinsatzes wurde auch der Zugverkehr zwischen Schönefeld und dem Flughafen BER zwischenzeitlich unterbrochen./wpi/DP/he







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