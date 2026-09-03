Volkswagen (VW) Vz Aktie legt weiter zu - +7,47 % - 03.09.2026

Der Höhenflug der Volkswagen (VW) Vz Aktie geht weiter: Am heutigen Handelstag steht ein Plus von +7,47 % zu Buche, die Aktie notiert bei 79,25€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Volkswagen (VW) Vz Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,20 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 79,25€, mit einem Plus von +7,47 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Volkswagen Vz ist Kern des VW-Konzerns, einem globalen Auto- und Nutzfahrzeughersteller. Hauptprodukte: Pkw (VW, Audi, Škoda, Porsche u.a.), leichte und schwere Nutzfahrzeuge, Finanzdienstleistungen. Starke Marktstellung in Europa, global Top-3 nach Absatz. Wichtige Konkurrenten: Toyota, Stellantis, Hyundai/Kia, GM, Ford, Tesla. Stärken: breite Markenpalette, Skaleneffekte, starke Position im Volumen- und Premiumsegment.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Sicht von drei Monaten bleibt Volkswagen (VW) Vz trotz des heutigen Kurssprungs mit -18,37 % im Minus.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +11,18 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,13 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Volkswagen (VW) Vz -28,76 % verloren.

Während Volkswagen (VW) Vz heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Eurozone 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,32 %. Damit gehört Volkswagen (VW) Vz heute zu den auffälligeren Werten.

Volkswagen (VW) Vz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,18 % 1 Monat +7,13 % 3 Monate -18,37 % 1 Jahr -25,23 %

? wallstreetONLINE-Community zur Volkswagen (VW) Vz Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 03.09.2026, 22:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den anhaltenden Kurs- und Bewertungsdruck auf VW. Als Risiken gelten die technologisch und preislich starke Konkurrenz aus China, der schwierige Übergang zur Elektromobilität, hohe Kosten, Standortnachteile und eine komplexe Konzernstruktur. Diskutiert werden harte Einschnitte, die Fokussierung auf profitable Marken, Werk- und Stellenabbau sowie eine Dividendenkürzung bis auf null. Eine nachhaltige Erholung wird ohne schnelle Restrukturierung bezweifelt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

Informationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

Es gibt 206 Mio. Volkswagen (VW) Vz Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,29 Mrd.EUR € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BMW, Mercedes-Benz Group und Co.

BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,19 %. Mercedes-Benz Group notiert im Plus, mit +1,53 %. Toyota notiert im Minus, mit -0,26 %. Tesla legt um +5,49 % zu Stellantis notiert im Plus, mit +3,99 %.

Lohnt sich ein Investment in die Volkswagen (VW) Vz Aktie?

Ob die Volkswagen (VW) Vz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Volkswagen (VW) Vz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.