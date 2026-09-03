INDEX-MONITOR
Ströer ersetzt Hugo Boss im MDax - Dax unverändert
- Dax bleibt bei der Prüfung weiterhin unverändert
- Ströer steigt in den MDax auf, Hugo in den SDax
- Änderungen gelten ab 21. September und bewegen Kurse
ZUG (dpa-AFX) - Die turnusmäßige Überprüfung der Zusammensetzung der Dax-Familie hat ein überschaubares Ergebnis gebracht. Im deutschen Leitindex gebe es keine Änderung, teilte die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx am späten Donnerstagabend mit.
Im Index der mittelgroßen Werte MDax ersetzt der Werbevermarkter Ströer Hugo Boss . Dieser nimmt dessen Platz im Nebenwerteindex SDax ein. Die Übernahme des Modekonzerns durch die Frasers Group war zuletzt zwar gescheitert. Die Briten haben aber bereits angekündigt, ihre Beteiligung von derzeit knapp 48 Prozent auf über die Hälfte aufstocken zu wollen.
ISS Stoxx überprüft die Indizes der Dax-Familie (Dax, MDax, SDax und TecDax ) vierteljährlich. In Kraft treten die Änderungen am Montag, dem 21. September.
Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden. Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./he/la
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie
Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 26.030 auf Lang & Schwarz (03. September 2026, 22:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Hugo Boss zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1100 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,00EUR. Von den letzten 3 Analysten der Hugo Boss Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von -4,10 %/+29,60 % bedeutet.
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Meine Tradingidee, den 02.09.2026